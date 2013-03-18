中国女乒实现奥运团体三连冠

腾讯体育8月17日北京时间8月17日上午，2016里约奥运会乒乓球比赛继续进行。在女子团体决赛中，中国女队总分3比0轻松战胜德国女队获得金牌实现三连冠，德国收获一枚银牌。日本在此前的季军战中击败新加坡摘得铜牌。首场比赛，李晓霞3比0胜韩莹；第二场，刘诗雯3比0轻取索尔佳；第三场双打，丁宁/刘诗雯3比1拿下单晓娜/索尔佳。

在此前进行的乒乓球男女单打比赛中，中国选手马龙和丁宁分别获得金牌，体现了该项目中国队不可撼动的霸主地位。团体赛比拼，中国男女队也希望能够继续包揽金牌。作为乒乓球女团比赛的头号夺冠热门，中国女队此前的比赛非常轻松，她们以三个3比0的总分先后击败东道主巴西、朝鲜和新加坡，顺利晋级决赛。德国女队先是3比0击败美国，随后3比1力克中国香港，3比2险胜日本闯入决赛。代表中国参赛的三名选手分别是里约奥运会女子单打冠亚军丁宁、李晓霞以及世界排名第一的刘诗雯。德国的三位参赛选手是索尔佳、韩莹和单晓娜。

李晓霞3-0韩莹(11比9、11比3、11比7)

双方第一场比赛，中国由女单亚军李晓霞出战对阵削球手韩莹。第一局比赛，韩莹率先得到两分取得领先，随后李晓霞凶狠的正手抽杀连续攻击得手3比2反超领先。虽然韩莹此后利用李晓霞回球的失误5比3再度领先，但关键时间李晓霞没有急躁，在5比8落后的情况下，她连续拉球迫使对手回球失误，将比分追成9比9平。随后李晓霞连续正手抽直线成功，11比9！李晓霞赢得首局胜利，1比0领先韩莹。

第二局，李晓霞找回最佳状态，开局便连续得分以2比0确立优势。随后李晓霞继续采用拉吊结合、拉扣结合的方法，这让韩莹的削球特点无从发挥，分差迅速扩大至9比2。随后韩莹在反手回球时下网，李晓霞拿到局点。尽管随后韩莹扳回一分，但很快她便回球出界，李晓霞11比3拿下第二局，总分2比0领先韩莹。

第三局较量，李晓霞开局2比0领先，随后德国队请求了暂停。暂停之后，韩莹的削球让李晓霞多次吃转，在连续得分后韩莹5比4反超取得领先。关键时刻李晓霞稳定心态，她的攻击成功率也因此提高，很快便再度掌握主动，以8比6领先。在10比7拿到赛点后，李晓霞扣杀迫使对手回球下网，11比7，李晓霞3比0轻取韩莹，中国队总分1比0领先德国队。

刘诗雯3-0索尔佳(11比3、11比5、11比4)

第二场比赛，世界排名第一的刘诗雯出战对阵索尔佳。第一局较量，两人开局比分交替上升。在3比3平之后，刘诗雯连续迫使索尔佳回球失误以9比3确立领先优势。随后刘诗雯拉斜线迫使索尔佳回球出界拿到局点，索尔佳很快又一个回球出界，刘诗雯11比3取胜，总分1比0领先索尔佳。

第二局比赛，索尔佳先得两分领先，此后刘诗雯显示出相持球能力的优势，很快就夺回主动4比3反超取得领先。在5比7落后时，德国队请求暂停。暂停后，索尔佳的表现并没有起色，刘诗雯连得三分拿到局点。随后刘诗雯正手抽直线得分，11比5拿下第二局，总分2比0领先索尔佳。

第三局，索尔佳开局2比0领先，此后刘诗雯连得五分5比2反超。中局阶段，索尔佳士气显得比较低落，回球连续失误，刘诗雯迅速扩大分差以8比3领先。10比4之后，刘诗雯发球迫使对手回球下网，刘诗雯3比0战胜索尔佳，中国队总分2比0领先德国队。

丁宁/刘诗雯3-1单晓娜/索尔佳(11比6、11比5、9比11、11比7)

第三场双打比赛，丁宁/刘诗雯对阵单晓娜/索尔佳。第一局比赛，丁宁反手弹拨先拿1分。随后德国组合连续回球失误，丁宁/刘诗雯迅速确立优势，以6比0领先。单晓娜/索尔佳在落后的情况下毫无办法，11比6，丁宁/刘诗雯取得首局胜利，1比0领先单晓娜/索尔佳。

第二局交锋，丁宁/刘诗雯开局顺利连得3分领先，此后单晓娜/索尔佳连续回球失误，这让双方的分差继续扩大。虽然德国组合一度将比分追至5比8，但丁宁/刘诗雯稳住阵脚，11比5拿下第二局，总分2比0领先单晓娜/索尔佳。

第三局较量，单晓娜/索尔佳连续回球下网，丁宁/刘诗雯取得领先。此后德国组合连得3分反超。中局阶段，双方比分交替上升。9平之后，丁宁反拉出界，单晓娜/索尔佳拿到局点。随后刘诗雯回球出界，德国组合11比9扳回一局，总分1比2落后中国组合。

第四局，丁宁/刘诗雯经过调整重新找回感觉，开局便以3比1领先。在2比5落后时，德国队请求暂停。暂停后，德国组合渐渐迫近分差。在7比6领先一分时，中国队请求暂停。暂停之后，丁宁/刘诗雯稳住阵脚，很快连得三分10比6拿到金牌点。之后刘诗雯挑打出界，德国组合追至7比10。紧接着索尔佳反拉出界，丁宁/刘诗雯11比7拿下，总分3比1击败单晓娜/索尔佳。中国女队3比0击败德国女队获得金牌，实现奥运会女团的三连冠。(Ben)