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曹缘获三米板冠军 英国名将摘银牌
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯 2016-08-17 09:21
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　　曹缘获得三米板冠军

　　腾讯体育　8月17日2016年里约奥运会跳水比赛继续进行，男子三米板决赛，中国选手曹缘发挥出色，以总成绩547.60分、领先第二名23.75分的较大优势夺得金牌，这也是中国跳水队在里约奥运会第五金。英国选手拉夫尔以523.85分夺得银牌，德国老将豪斯汀以498.90分夺得铜牌。

　　伦敦奥运会男子三米板，中国双保险秦凯和何冲发挥失常，无缘金牌，金牌被俄罗斯的扎哈洛夫夺走。今年里约世界杯，中国队再次失手，闯入决赛的何超只获得第六，曹缘更是在预赛爆冷出局。由此可见，该项目竞争激烈，中国选手也没有绝对把握。

　　里约奥运会，何超预赛出局，卫冕冠军扎哈洛夫半决赛出现0分跳，两位大牌纷纷出局。曹缘顶住压力，以半决赛第一名的身份入围决赛。

　　决赛一共有12位选手，曹缘最后一个出场。首轮比赛，曹缘选择了难度系数为3.4的407C(向内翻腾三周半抱膝)动作，他起跳上身定位很好，非常垂直，打开、入水干净利落，得到了85分，俄罗斯的库兹涅佐夫和英国的拉夫尔以81.60分并列第二位。

　　第二轮，曹缘选择了难度系数为3.5的5337D(反身翻腾一周半转体三周半)动作，他表现得非常出色，起跳高度非常充分，打开和转体的时机也恰到好处，水花也控制得不错，结果曹缘这一跳有效分都是9分，他拿到了94.50分，总成绩179.50分排名首位。拉夫尔得到91分，总成绩172.60分，紧紧追赶曹缘。库兹涅佐夫以总成绩158.10分暂居第三位。

　　第三轮，曹缘选择了难度系数为3.5的307C(反身翻腾三周半抱膝)，他顶住压力，发挥出了自己的水平，打开和入水都很到位，成功压住了水花，曹缘这一跳有效分至少都是9分，他得到了94.50分，总成绩274分继续高居榜首。拉夫尔毫不逊色，得到了90.10分，总成绩262.70分紧随其后，乌克兰的克瓦沙以232.70分来到第三位，他落后第二名拉夫尔30分之多，落后曹缘41.30分，差距相当大。

　　第四轮，曹缘选择了难度系数为3.6的207C(向后翻腾三周半抱膝)，他高质量的完成了这套动作，起板非常稳，打开和入水的时机都控制得不错，没有太大瑕疵，只是起跳有一点点问题，他得到了90分，总成绩364分排名首位，拉夫尔这一跳出现失误，仅得到了76.05分，他以总成绩338.75分排名第二，落后曹缘25分以上。克瓦沙以325.80分排名第三，他落后曹缘将近40分。库兹涅佐夫以316.35分追至第四位。

　　第五轮，曹缘选择了难度系数为3.4的5154B(向前翻腾两周半转体两周)动作，他较好地完成了这套动作，空中姿态很完美，只是入水有些过，他有效分都是8.5分，这一跳得到了86.70分，总成绩450.70分，排名第一。拉夫尔这一跳得到了96.90分的高分，总成绩435.65分排名第二。德国名将豪斯汀以413.90分排名第三，克瓦沙以391.80分排名第四，库兹涅佐夫以386.35分暂时排名第五位。

　　最后一轮，曹缘选择了难度系数为3.8的109C(向前翻腾四周半抱膝)动作，他顶住压力，得到了96.90分，总成绩547.60分夺得金牌，这也是中国跳水队在里约奥运会收获的第五金。拉夫尔在207C(向后翻腾三周半抱膝)动作得到了88.20分，总成绩523.85分，夺得银牌。豪斯汀跳出了85分，总成绩498.90分夺得铜牌。(任昕)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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