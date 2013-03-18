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中国体操队首次0金0银 创32年奥运史最差战绩
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 搜狐体育 2016-08-17 09:17
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　　北京时间8月17日凌晨，随着体操男子单杠决赛的结束，本届里约奥运会竞技体操项目全部战罢，由年轻人领军的中国队创造了最差战绩，自1984年征战奥运会以来，首次在体操项目上没有一块金牌入账。其他诸强中，男子方面群雄并起，特别是英国体操里约强势爆发夺走两金，将是未来一大强劲对手。女子方面美国队实力超群，拜尔斯独揽四枚金牌进入无敌状态。

　　中国首次无金创最差战绩

　　中国体操一度被称为“梦之队”，在中国所有奥运项目中，体操所收获的金牌达到了29枚排名第二，仅次于拿下33金的跳水队，在中国奥运军团中占据重要的地位。1984年洛杉矶奥运会中国体操首次出战，当届比赛就夺走四枚金牌，随后中国体操尽管有沉浮，但最起码能够保证至少一块金牌入账，1988年的楼云，1996年的李小双、2004年的滕海滨都曾经拿下体操唯一金牌。

　　2016里约奥运会中国队一套年轻阵容参赛，男队仅有张成龙一人有奥运经验，女队则是无一具有奥运经验选手，并且年龄最大也不超过20岁。首先预赛表现并不理想，男队尽管预赛成绩第二，但各单项决赛席位争夺中，中国队自由操、鞍马、跳马和单杆都无人闯进决赛。女子方面同样是团体预赛第二，单项决赛席位上四个单项都只有一名中国选手闯进决赛。

　　预赛不佳随后决赛表现同样不理想，男团决赛中单杠和跳马连续出现失误，最终无缘该项目三连冠。团队赛后单项赛表现更为糟糕，六大单项中国男队无一站上领奖台，特别赛前最被看好的吊环和双杠，吊环尤浩刘洋下法都出现较大失误，双杠上邓书弟杠上动作扣分较多，而尤浩则是下法直接跌倒，在错失了这两个项目后男队没有金牌入账。相比较于男子，女队方面整体实力和美国有着较大差距，单项最有希望冲击奖牌的高低杠，范忆琳预赛意外失手无缘决赛，中国女子选手也无力冲击奖牌，最终中国竞技体操经历了里约金牌颗粒无收的尴尬。

　　男子群雄并起中日对抗成往事

　　最近多届奥运会男子体操，都是中日对抗为主角。团体赛中随着中国实力下滑，成为了日本的独角戏，老将内春航平领衔的日本队成功夺冠，此外个人全能赛上内村航平再次封王，帮助日本拿下第二块金牌。而各单项比赛则是群雄并起的舞台，朝鲜选手李世光拿走跳马冠军，英国名将沃克连夺自由操和鞍马两个金牌，希腊选手埃莱夫塞里奥斯拿走吊环冠军，乌克兰选手维尼亚耶夫拿走双杠冠军，单杆金牌则是德国选手汉比兴获得。除了传统强国外，诸如巴西、古巴、朝鲜等都出现了多位具有竞争力的选手，男子体操越来越进入群雄并起的阶段。

　　美国女子霸主无可撼动

　　美国女队本届奥运会上展现了恐怖的统治力，特别是首次参加奥运会的体操天才西蒙拜尔斯，在里约周期内已经拿遍了所有冠军，而在奥运赛场上丝毫没有怯场，帮助美国拿下团体冠军后，又连夺个人全能、跳马和自由操冠军，一人独得四枚奥运金牌。拜尔斯之外老将莱斯曼同样极具实力，个人全能和自由操都是和拜尔斯包揽冠亚军。拜尔斯领衔下的美国女队，短期内其霸主地位将是难以撼动。

　　英国爆发成黑马

　　里约体操赛场传统强国诸如中国、俄罗斯等下滑令人惊奇，然而最大的吃惊则是来自于本届赛事大黑马英国队。在奥运会此前的历史上，前苏联(俄罗斯)获得82枚金牌位居第一，美国36块日本30块中国26块紧随其后，然而英国体操金牌数则是为零，甚至上届本土作战也没能实现金牌突破。然而本届奥运会上英国体操迎来了爆发，自由操中维特洛克击败两位巴西选手夺冠，拿下英国历史上第一枚奥运体操金牌，此后鞍马决赛英国再度包揽冠亚军。英国队以两金两银三铜的成绩，仅次于美国位居里约体操榜第二。

　　(风清扬)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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