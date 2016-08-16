赛程过半，部分项目接近收官，以往中国军团的优势项目，甚至几个有着梦之队美誉的代表队，却遭遇了金牌大幅缩水的尴尬。

里约奥运会游泳赛事收官，在宁泽涛和孙杨先后无缘50米自由泳和1500米自由泳决赛后，双骄领衔的中国游泳队收获1金2银3铜，相比伦敦的5金2银3铜和去年世锦赛的5金1银7铜退步明显，是谁让双骄变成了双娇？

举重队在北京奥运会豪夺8金，伦敦有5金进账却遭到质疑，都怪实力太强期待值太高，但本届奥运会赛场频频发生意外无缘金牌，到底是实力不济还是临场战术乏力呢？

女子重剑的卫冕梦碎看似偶然，实则必然——当出现30万欧元换取一个参赛席位的报道时，能确保是最优秀的运动员和教练员站在奥运舞台上吗？

有梦之队美誉的射击队至今仅收获1金，有小梦之队之称的女子柔道已经连续两届奥运会无金，蹦床是中国优势巨大的项目之一，但男女两项都是双保险却颗粒无金……

里约奥运会上，关于中国队遭遇争议判罚的声音一直没停止过，无论是举重还是体操，似乎中国队频频遭遇误判和压分。以体操和蹦床两个依靠裁判打分作为评判标准的项目为例，中国军团在这两个项目的金牌数大幅缩水。在伦敦奥运会上，中国体操队和蹦床队分别夺得4金3银1铜和1金1银2铜的优异成绩，但在里约这两个项目至今还无金牌入账。

先以体操男团为例。3.08分的分差，两人次的重大失误，这就是中国男队无缘男团三连冠的主因。再看看日本男队，全场零失误，难度占优，可以说，这块男团金牌花落日本，我们输得一点儿脾气都没有。

最关键的一点，现在的中国男队在单项上已经没有了以往的统治能力，像李小鹏的双杠，陈一冰的吊环，肖钦的鞍马等等。这次的里约，邓书第和尤浩的双杠，尤浩和刘洋的吊环，是中国男队全部的家底，但同样并不保险。

再看蹦床，北京奥运包揽两金，伦敦奥运一金，里约奥运零金！造成这个结果的原因中，裁判因素的呼声很高，毕竟蹦床和体操一样是打分项目，人为因素不可控制。

事实确实存在，比如女子决赛中，第2位出场的英国选手佩奇，用一套并不算难的动作获得了56.040的高分。而第5位出场的何雯娜出色地完成了一套难度系数为15.200的动作。在动作难度、飞行时间均高于佩吉且无失误的情况下，裁判却仅给何雯娜一个55.570的分数，这样的结果让何雯娜在赛后就哭嚷着“很意外”。

整体来看，裁判因素并非导致体操和蹦床项目金牌急剧缩水的主因，像跳水同样依赖裁判打分，但梦之队依然能够对金牌大包大揽。

里约奥运会射击项目改革，资格赛的成绩不再带入决赛，以往的射击比赛要求绝对的安静，但本届奥运会的射击赛场，选手在打枪的时候现场会播放音乐，观众可以随心所欲地欢呼。而决赛中，不再是所有子弹打完后根据成绩排列名次，而是几乎打两枪就淘汰一个人，最后的冠亚军就成了最后剩下的两人之间的对决。这样的赛制改革让比赛更加精彩刺激。

但新赛制下，中国选手却表现出很明显的不适应：资格赛的成绩不再带入决赛，对于以发挥稳定著称的中国选手来说，优势被大幅缩减。像杜丽、庞伟夫妇在资格赛中都位列第一，但决赛却没能延续资格赛上良好的状态；另外在抗干扰和抗压能力上，外国选手似乎总能越打越“疯”，而中国的运动员们在这个时候，距离金牌越来越近，心理压力反而会越来越大。

最终中国队射击队获得1金2银4铜，创射击队自汉城奥运会以来的最差战绩。6位奥运冠军无一人在里约夺金，杜丽、朱启南等老将也都表示将退出舞台，射击队的东京奥运周期或将迎来大洗牌。

对于中国游泳队来说，伦敦的风光犹在眼前，里约的答卷已经提交，从5金到1金，退步显而易见，走下四年前被捧得高高在上的神坛已经是不争事实。

随着最后一项男子4×100米混合泳接力中国队被取消成绩，中国游泳队结束了本次里约之行。任凭混采区的中国记者如何齐声高喊宁泽涛的名字，他都没有心软的再回头。而在接力之前进行的1500米自由泳中，意大利人帕尔特里涅利极力伸手够着孙杨四年前所创下的世界纪录。屡屡被提起的孙杨，只能以这样一种方式存在于人们的记忆中。

男女两项4×100米混合泳的接力都以无缘奖牌这样不太完美的结局收场，像极了中国游泳队不完美的结局。

里约奥运，中国游泳注定很难完美。场外的风波一浪高过一浪，甚至盖过了那1枚金牌的光芒，甚至让徐嘉余的银牌、史婧琳和傅园慧的铜牌都让人有些淡忘。

而漩涡的中心，除了因陈欣怡的兴奋剂事件让整个队伍阴云密布之外，另外两大风波的制造者，来自于目前游泳队最具有话题的两大人物，孙杨和宁泽涛。

论成绩，孙杨在参加的三项比赛中至少还有一金一银入账，勉强完成了游泳中心至少一金的任务。但除了这枚金牌之外，里约之后孙杨可能就此走下神坛，不再是那个在自由泳王国里唯一可笑傲江湖的王者。

而宁泽涛的成绩相比孙杨更是黯然，100米自由泳和50米自由泳不尽如人意，连半决赛都难觅踪影，更谈不上赛前人们奢望的前八、或者奖牌。在以成绩说话的竞技体育圈，没有了成绩，再帅的面庞都是一阵浮云。宁泽涛接二连三的糟糕成绩让他身后一个个排着队熬夜策划文案的赞助商也傻了眼。在神坛之上，中国游泳队的领军人物有些迷失，最终跌落。

说到临场失策，本届奥运会出现问题最多的应该算是中国举重队了，虽然他们已经收获了5金2银，追平了上届伦敦奥运会的成绩，但考虑到本届比赛中国队遭遇的种种离奇经历和冤枉失利，他们错失了超越伦敦甚至追赶北京奥运会八金纪录的绝佳机会。

先是女子53公斤级黎雅君的意外，教练和队员都没注意到裁判判罚的更改，最终导致了黎雅君挺举无成绩的尴尬；然后男子62公斤级谌利军抓举时抽筋无奈退赛；男子77公斤级比赛中吕小军过渡求稳，在挺举的第三把从204公斤降到了202公斤，也正是这降下去的2公斤，让拉西莫夫惊天逆转；出战85公斤级的田涛，开把重量太低，状态没能调动起来，结果前两次抓举和挺举都没能成功，在背水一战的情况下，相对降低了重量，影响了最后的成绩屈居亚军。