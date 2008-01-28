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大冷!何超6跳4失误遭淘汰 曹缘进3米板半决赛
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-16 09:21
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　　何超6跳4失误预赛遭淘汰

　　腾讯体育　8月16日里约奥运男子单人3米跳板预赛结束，两位中国选手表现喜忧参半，曹缘发挥正常，以498.70分位列第一强势晋级。另一位中国选手何超在第二、第三、第五和最后一跳接连出现重大失误，最终仅得到380.35分，名列第21位无缘半决赛。

　　何超第21遭淘汰

　　男子3米板预赛一共有29位选手参加，前18名进入到半决赛。本届奥运，中国派出何超和曹缘两位选手出战，其中何超是去年的喀山游泳世锦赛男子单人3米板冠军，经验丰富的曹缘曾是10米台选手，在此前的男子双人3米板决赛中，他与秦凯的搭档获得铜牌。中国队在这一项目上面临着激烈竞争，卫冕冠军俄罗斯的扎哈罗夫、库兹涅佐夫，英国选手拉夫尔、伍德沃德等都实力不俗，有的在难度系数上遥遥领先于中国选手。

　　第一跳，曹缘选择的是难度3.4的407C，他的这一动作玩成得并不是很好，只有两位裁判给出8.0分，最终得到76.50分。随后出场的何超选择的是难度系数3.4的5154B，整套动作干净利落，有4位裁判给出8.5分，拿到85.00分排名第一。卫冕冠军扎哈罗夫出现重大失误，只拿到42.50分，首跳结束后排名倒数第一。

　　第二跳，曹缘的动作是5337D，难度系数达到3.5的动作得到80.50分。之后出场的何超在做难度系数3.4的407C动作时，出现重大失误，仅得到51.00分。扎哈罗夫同样表现不佳，只得到50.40分。第二跳过后，曹缘排名升至第一，何超则跌至第16，扎哈罗夫位列倒数第二。

　　何超第二跳失误，在跳板上打晃

　　第三跳，曹缘在做难度3.5的307C时发挥中规中矩，得到77.00分。何超再次出现特大失误，难度系数3.7的5172B，仅得到27.75的全场最低分。三跳过后，曹缘排名第二，何超则一下掉至第27位，扎哈罗夫这一跳仍不理想，继续位列倒数第一。

　　何超出现了走板后不跳的情况

　　重新起跳后出现重大失误

　　第四跳，曹缘展现了高水准，在做难度系数3.6的207C时，拿到了93.60分的全场最高分，总分达到327.60分。第四跳何超终于找回状态，与曹缘相同的动作得到91.00分，总分来到254.75分。这一跳过后，曹缘重新夺回第一，何超从倒数第三一路追至第20位。

　　第五跳，越战越勇的曹缘在难度系数3.4的5154B动作上拿到79.90分。而何超再次在这一跳上出现失误，难度系数3.6的207C，只得到64.80分。五跳之后，曹缘407.50分继续占据第一的位置，何超的名次上升3位来到第17，成绩为319.55分。

　　何超第五跳又出现失误

　　关键的最后一跳，曹缘使出了自己的最高难度，3.8的109C动作得到91.20分。最后一跳需要稳定发挥的何超再次出现意外，在做同样难度的109C时，何超仅得到60.80分。

　　全部比赛结束，何超380.35分位列第21位无缘半决赛，曹缘498.70分位列第一强势晋级。卫冕冠军扎哈罗夫凭借最后两跳的出色发挥，以第18名的身份惊险晋级半决赛。(战神)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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