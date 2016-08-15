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中国金牌奖金20万各国倒数第4 新加坡超500万
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 综合 2016-08-16 09:01
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　　对参赛选手来说，奥运金牌不只是一份荣誉，随之而来的还有经济奖励，一块奥运金牌能为运动员带来多少奖金呢？新加坡为奥运金牌拍出了约合563万元人民币的高额奖金，而中国为每块金牌提供的奖励是20万元人民币，是排名倒数第四少的国家，尤其相比伦敦奥运会时开出的50万元“巨奖”，里约金牌“贬值”了不少。

　　小国“慷慨”大国“抠门”

　　奥运金牌在哪里最值钱？在从没有得过金牌的国家最值钱！新加坡为奥运金牌获得者开出了约合人民币563万元的奖励高居奖金榜榜首，而巨奖政策收到奇效，该国选手斯库林在100米蝶泳比赛中击败菲尔普斯获得冠军，并打破了奥运会纪录，新加坡首枚奥运金牌终于“开张”。这枚金牌无疑能让斯库林“名利双收”，一战成名成为人生赢家。前五位中还有阿塞拜疆、印尼、泰国、希腊。可以看出，排名前五的国家均为发展中国家，也是金牌小国，对荣誉的极度渴望让他们相信“重奖之下必有勇夫”。

　　相比之下，金牌大国大多“抠门”得多。在奖金最少的国家中，英国是最低的，他们压根没有为金牌开出悬赏，而中国以20万元人民币排名倒数第四。值得注意的是，这只是各国为金牌提供的奖金，并不包含地方政府奖金和其他商业形式奖金。

　　奖金缩水给金牌降温

　　中国的“金牌观”，经历了从热情追逐到逐渐淡化的演变过程。1984年奥运会，中国的金牌奖励是6000元。为中国射落第一枚奥运金牌的许海峰，作为“特殊贡献运动员”额外奖励9000元，同时工资连升四级，从每月51.5元涨到了每月98元，这些在当时已经是“天文数字”。在国家体育事业起步阶段，奥运金牌的重要性不言而喻。

　　随着中国经济的飞速发展，奥运金牌的“含金量”也发生了飞跃，国家奖励在伦敦奥运会达到历届最高的50万元。事实上，除了国家的奖励外，地方政府、商家的大手笔奖励才是奥运冠军的“大头”，不少省份开出500万元的巨奖，有的还奖励房产等，霍英东基金会从1984年开始给中国队的每位金牌得主颁发一公斤足金金牌以及8万美元奖金，折合人民币约210万元。如果再加上企业奖励以及广告代言收入，一块金牌的“含金量”往往超过了千万元级别。伴随着国家体育战略进入调整转型期，国家对奥运金牌的奖励也随之调整。

　　本届奥运会金牌奖励20万元，是上届伦敦奥运会到达峰值后的首次回落，与2004年雅典奥运会持平。从50万元“缩水”到20万元，实际上是对过去“金牌至上”观念的校正。淡化“金牌情结”，则体现了更强大的自信心与奥运精神的回归。

　　(本报记者史光明)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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