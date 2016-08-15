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施廷懋3米板夺冠摘第2金 何姿银牌
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-15 09:21
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　　施廷懋夺冠

　　腾讯体育8月15日 里约奥运女子3米板决赛在玛丽亚伦克水上运动中心进行，代表中国出战的两位选手施廷懋与何姿一路领先，其中施廷懋406.05分获得金牌，这也是继双人3米板夺金之后，施廷懋在本届奥运会上斩获的第二枚个人金牌。上届亚军何姿387.90分获得银牌，意大利老将卡格诺托372.80分摘得铜牌，中国队实现了在这一项目上的奥运会八连冠。

　　女子单人3米板一直是中国跳水队的保金项目，自1988年汉城奥运会以来，中国跳水队在这个项目上还从来没有丢过金牌，展现出了极强的统治实力。半决赛中，施廷懋和何姿分列前两位晋级决赛。

　　决赛一共有12位选手参赛。何姿倒数第二位出场，第一跳她选择的是向内翻腾两周半屈体，她完成的质量非常高，5位裁判给出了9.0分，最终得到81.00分。施廷懋选择了同样动作，同样得到81.00分。首跳过后，何姿和施廷懋并列第一，加拿大选手阿贝尔排名第三。

　　第二跳，何姿选择的是反身翻腾两周半屈体，这一跳她延续了之前的出色状态，再次拿到81.00分。施廷懋选择的是向后翻腾两周半屈体，5位裁判给出了9.0分，最终也得到了81.00分。两跳过后，两位中国选手162.00分并驾齐驱，意大利的卡格诺托排名升至第三。

　　第三跳，何姿选择的是难度3.1的向前翻腾三周半屈体，她的走板和空中动作都不错，美中不足入水角度欠了一些，最终得到74.40分。施廷懋选择的是难度3.0的反身翻腾两周半屈体，这一跳她完成得非常出色，得到了84.00的全场最高分。凭借这一跳的出色发挥，施廷懋246.00分独占第一，何姿236.400分紧随其后，卡格诺托仍列第三。

　　第四跳，何姿选择的是向后翻腾两周半屈体，有效分得到8.5分，这一跳她拿到了76.50分，总成绩312.90分排名第二。施廷懋选择的是难度系数3.1的向前翻腾三周半屈体，最终得到79.05分，总成绩325.05分继续稳居第一位。四跳过后，施廷懋仍列第一，领先第二名何姿超过12分，阿贝尔追至第三。

　　决定冠军归属的最后一跳，何姿和施廷懋选择的都是向前翻腾两周半转体一周，何姿在这一动作的完成上稍有瑕疵，最终得到了75.00分，总成绩387.90分排名第二位。施廷懋最后出场，她的空中动作和入水都几乎完美，再次拿到了81.00的高分锁定冠军。

　　全部比赛结束，首次参加奥运会的施廷懋总成绩406.05分成功夺冠，这也是继女子双人3米板之后，获得的第二枚个人金牌。何姿387.90分获得银牌，继伦敦奥运之后中国再次包揽这个项目的金银牌。意大利老将卡格诺托372.80分获得铜牌。(战神)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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