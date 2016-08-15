洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
施廷懋3米板夺冠摘第2金 何姿银牌
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-15 09:21
分享到：

　　施廷懋夺冠

　　腾讯体育8月15日 里约奥运女子3米板决赛在玛丽亚伦克水上运动中心进行，代表中国出战的两位选手施廷懋与何姿一路领先，其中施廷懋406.05分获得金牌，这也是继双人3米板夺金之后，施廷懋在本届奥运会上斩获的第二枚个人金牌。上届亚军何姿387.90分获得银牌，意大利老将卡格诺托372.80分摘得铜牌，中国队实现了在这一项目上的奥运会八连冠。

　　女子单人3米板一直是中国跳水队的保金项目，自1988年汉城奥运会以来，中国跳水队在这个项目上还从来没有丢过金牌，展现出了极强的统治实力。半决赛中，施廷懋和何姿分列前两位晋级决赛。

　　决赛一共有12位选手参赛。何姿倒数第二位出场，第一跳她选择的是向内翻腾两周半屈体，她完成的质量非常高，5位裁判给出了9.0分，最终得到81.00分。施廷懋选择了同样动作，同样得到81.00分。首跳过后，何姿和施廷懋并列第一，加拿大选手阿贝尔排名第三。

　　第二跳，何姿选择的是反身翻腾两周半屈体，这一跳她延续了之前的出色状态，再次拿到81.00分。施廷懋选择的是向后翻腾两周半屈体，5位裁判给出了9.0分，最终也得到了81.00分。两跳过后，两位中国选手162.00分并驾齐驱，意大利的卡格诺托排名升至第三。

　　第三跳，何姿选择的是难度3.1的向前翻腾三周半屈体，她的走板和空中动作都不错，美中不足入水角度欠了一些，最终得到74.40分。施廷懋选择的是难度3.0的反身翻腾两周半屈体，这一跳她完成得非常出色，得到了84.00的全场最高分。凭借这一跳的出色发挥，施廷懋246.00分独占第一，何姿236.400分紧随其后，卡格诺托仍列第三。

　　第四跳，何姿选择的是向后翻腾两周半屈体，有效分得到8.5分，这一跳她拿到了76.50分，总成绩312.90分排名第二。施廷懋选择的是难度系数3.1的向前翻腾三周半屈体，最终得到79.05分，总成绩325.05分继续稳居第一位。四跳过后，施廷懋仍列第一，领先第二名何姿超过12分，阿贝尔追至第三。

　　决定冠军归属的最后一跳，何姿和施廷懋选择的都是向前翻腾两周半转体一周，何姿在这一动作的完成上稍有瑕疵，最终得到了75.00分，总成绩387.90分排名第二位。施廷懋最后出场，她的空中动作和入水都几乎完美，再次拿到了81.00的高分锁定冠军。

　　全部比赛结束，首次参加奥运会的施廷懋总成绩406.05分成功夺冠，这也是继女子双人3米板之后，获得的第二枚个人金牌。何姿387.90分获得银牌，继伦敦奥运之后中国再次包揽这个项目的金银牌。意大利老将卡格诺托372.80分获得铜牌。(战神)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605