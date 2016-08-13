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23金！菲鱼率队4x100混夺冠 中国犯规无成绩
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-14 11:55
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　　2016年里约奥运会室内游泳项目的最后一个项目，男子4x100米混合泳接力决赛，美国队以3分27秒95的成绩获得冠军，菲尔普斯奥运生涯23金3银2铜完美收官。中国队继自由泳接力后再度由于犯规而没有成绩。英国、澳大利亚分获银、铜牌。

　　比赛焦点

　　今年31岁的菲尔普斯自2000年悉尼至今，连续参加了5届奥运会，收获了28枚奖牌，其中23枚金牌，3枚银牌，2枚铜牌，个人金牌及奖牌总数均为奥运会纪录。在本届奥运会中，菲尔普斯一共参加了包括4x100米自由泳接力、100米蝶泳、200米蝶泳、4x200米自由泳接力、200米个人混合泳和4x100混合泳接力在内的6个项目，拿下5金1银。在昨天100米蝶泳决赛结束之后，菲尔普斯已经明确表示，这将是自己的最后一届奥运会。

　　该项目的世界纪录和奥运会纪录均为美国队所保持，分别为3分27秒28和3分29秒34。

　　中国队以预赛第4名的成绩晋级决赛，四名选手按照出发顺序分别是徐嘉余、李响、李朱濠和宁泽涛。值得一提的是，这也是宁泽涛在本届奥运会所参加的4个项目中，唯一一个进入到决赛的。此前的男子4x100米预赛中，中国队同样是因为交接棒犯规，而被取消成绩。

　　比赛回放

　　决赛中，中国队排在第2泳道，美国队排在第5泳道，美国队第一棒便建立起了半个身位的领先优势，中国队徐嘉余第4个到边。第二棒英国队逐渐追上美国队，中国队的李响也上升至了第三位。第三棒，菲尔普斯蝶泳表现不错，再度帮助美国队拿回领先。最后一棒，美国队拉开差距，第一个触壁没有悬念，中国队宁泽涛则在第3名的位置上遗憾被澳大利亚队超越，最终第4个触壁。但在所有选手全部完赛之后，中国队才知道，第2棒和第3棒，交接时出现犯规，从而中国队被取消了成绩。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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