中国赛艇队在奥运会女子单人双桨参赛史上从未获得奖牌的历史13日被段静莉改写。

在女子单人双桨决赛中，27岁的段静莉拼尽全力第三个冲过终点，获得一枚宝贵的铜牌。此前，中国女子单人双桨在奥运会获得的最好成绩是第四名，是由名将张秀云在北京奥运会上创造的。

决赛的前500米，段静莉处在第二位，之后的1000米和1500米，澳大利亚和美国的选手超越了她。最后500米，段静莉加大桨频防止第四名的新西兰选手超过自己。最终她以7分24秒48获得铜牌。金牌被澳大利亚的金伯利·布雷南夺走，成绩是7分21秒54。美国的热内瓦拉·斯通第二个完成比赛，成绩是7分22秒92。

“对于自己今天的成绩还是比较满意的。拿奖牌只是我的一个梦想，但我没有想到把它实现了。”在混合采访区，喘着粗气的段静莉兴奋地说。或许在比赛中拼得太激烈了，她的脸色看上去十分苍白。

谈到改写中国赛艇队女子单人双桨的奥运会参赛历史，段静莉谦虚地表示，张秀云姐姐在那个年龄还能取得奥运会第四名是非常不错的。

“我近视眼。其实到了终点后我也不知道自己究竟取得了第几名。”段静莉仍不敢相信自己已经是奥运奖牌得主。 “我可以拒绝采访吗？因为我现在有点儿难受。”段静莉不好意思地对记者说。之后就在新闻官的带领下出席颁奖仪式。