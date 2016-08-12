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比利时帆船名将比赛后生病 恐与"浮尸海域"有关
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 网易体育 2016-08-12 15:24
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比利时帆船名将比赛后生病 恐与

　　北京时间8月12日消息，里约奥运会帆船比赛地瓜纳巴拉湾的水污染和漂浮的垃圾，在去年就遭到选手抱怨，而据美联社报道，比利时帆船名将艾维-范阿科尔参加里约奥运会的比赛后就身体不适。

　　早在2014年8月，第一次帆船测试赛在瓜纳巴拉湾举行期间，媒体就披露不少水质污染报道，而到了2015年瓜纳巴拉湾的水污染问题依然是媒体关注焦点，经过检测显示存在高危病毒和细菌，更有媒体发现海湾上出现了浮尸，令奥运比赛场地的污染问题受到关注。

　　而比利时帆船名将艾维-范阿科尔在参加完比赛就生病了，这也得到了世界帆船协会的发言人达瑞尔-赛贝尔证实，表示范阿科尔出战完昨天的比赛后就接受医护人员的救治，接受了比利时队医的检查。

　　尽管是在受到污染的瓜纳巴拉湾参赛后出现身体不适，但世界帆船协会的发言人达瑞尔-赛贝尔表示，目前还不能确定是否与污染水质有关系，“要知道，在所有帆船运动员中，范阿科尔是惟一在赛后出现身体不适的选手。”

　　范阿科尔今年31岁，参加过2008年北京奥运会，获得帆船激光雷迪尔级第8名，而2012年伦敦奥运会拿到该项目铜牌，2011年和2014年世锦赛分别夺得银牌和铜牌，可以说是实力不俗，而这次里约奥运会也是夺得奖牌的大热门，但表示不尽如人意。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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