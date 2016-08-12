8月11日，马龙庆祝夺冠。当日，在2016年里约奥运会乒乓球男子单打决赛中，中国选手马龙以4比0战胜同胞张继科，获得金牌。新华社记者 蔺以光 摄

新华社里约热内卢8月11日体育专电(记者苏斌 张寒)11日直落四局横扫张继科，摘得奥运会男单金牌，成就世界乒坛第五个男子“大满贯”后，马龙说，没有想到这样的结果，只有自己“打疯了”才能取得胜利。对于外界猜测的夺冠之后心形手势献给谁，马龙的答案是：献给自己。

整场比赛两人只有在第一局中打得较为胶着，马龙以14：12拿下首局后，之后的比赛仿佛一路坦途，他又以11：5和两个11：4再下三局，就此锁定奥运金牌。

马龙表示，自己赛前没想到这样的结果，张继科在这么多次大赛中能够成功，说明他有自己的特点，而自己第一次参加奥运会单打决赛，只有“打疯了”，才能取得最后的胜利，自己没有过多去想比分。

在他看来，第一局比赛非常关键。“自己开局8：4领先后被追到10平，第一局确实对我们都非常关键，有的时候输赢也就一两分球，有的时候是运气，有的时候是技战术，自己在领先被追平的时候没有犹豫或者影响了心态”。

马龙是中国男队现在的队长，对于领军人物的地位，马龙认为，中国乒乓球队一直给大家的印象是发挥稳定，这不是靠一个人赢，而是靠一个团队，自己和张继科被刘国梁指导称为“双子星”，包括队友许昕，都是非常棒的。

夺冠后的马龙没有像去年苏州世乒赛那样跳上球台激情庆祝，他向全场观众摆出了一个心形手势，外界纷纷猜测这样一个特别的手势会献给谁，不过“龙队”的答案打消了人们的猜测。

“手势献给我自己，意思就是圆满了。”马龙说，这个手势自己之前也想过，但没有过多去想。

马龙说，赢下第二局之后，自己对夺冠曾有过短暂的念头，但还是没让自己想太多，要让自己回来。在他看来，自己打得比较好，才限制住了张继科，这些年来他和张继科被称为“双子星”，在这个时代里有这样的兄弟和对手，他感到非常骄傲。

“张继科是这个时代里最棒的运动员，之前自己非常期待与张继科的这场比赛，展现乒乓球的魅力。”他说，自己和张继科既是对手也是兄弟，竞技体育就有输赢，张继科是过去几年里中国队成绩最好的，给自己树立了榜样和动力。他希望像张继科那样取得那么好的成绩，奥运金牌的梦想如今得以实现，也是张继科给予自己的动力。

从当年的小将成长为如今的主力，马龙说，自己的性格并没有改变多少，决赛中自己从一开始发动得好，整场比赛一直处于主动，才给人一种霸气的感觉，其实自己并没有改变什么，还是能坚持自己的风格。

关于这枚奥运金牌的意义，马龙说，这是自己运动生涯里一个很好的结果，这么多年的梦想能够实现非常高兴，能和张继科在这样一个舞台上给所有球迷展现乒乓球的魅力，这个意义不亚于这枚金牌。

不过马龙并没有太多时间去回味刚刚取得的“大满贯”成就，团体比赛将于12日打响，他和张继科、许昕将代表中国男队出战这个项目。采访中，无论对下个目标的展望，还是自己是否会有所庆祝，马龙说的都是“先把团体赛打好”。