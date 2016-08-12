洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
终于对了！赶制国旗到赛场 击剑颁奖仪式启用
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-12 10:16
分享到：

 

　　女子重剑颁奖仪式，国旗终于对了

　　腾讯体育8月12日中国国旗终于对了！闹腾了一周的中国国旗被错印事件，在国内舆论的批评和中国驻巴西使馆的交涉下，巴西奥组委纠正了错误。在今早举行的女子重剑团体赛颁奖仪式上，正确的中国国旗冉冉升起。

　　在6日的奥运会比赛期间，中国奥运代表团发现颁奖仪式上国旗错误后当场向里约奥组委提出抗议。中国驻巴西大使李金章立即责成宋扬总领事向巴方提出交涉，里约奥组委最终同意重新赶制颁奖典礼上的中国国旗。

　　据悉，赶制的中国国旗已经于11日运抵里约，奥组委收到国旗后会送到各个奥运场馆，整个过程将在中国驻巴西使领馆的监督之下完成。

　　奥组委委托制作国旗的第三方公司(非中国公司)在巴西圣保罗州，距离圣保罗市约75公里。为督促厂家尽快完工，中国驻圣保罗总领馆组织专人赶赴厂家，深入做工作。经过30个小时加班加点，该厂家终于完成中国国旗制作并装车赴运，将原本需要4-5个工作日的任务提前完成。

　　之前中国国旗被错印，五星平行排列

　　此前，女子10米气步枪决赛中，中国选手杜丽和易思玲分别获得银牌和铜牌，颁奖仪式上升起了两面五星红旗。国旗徐徐上升过程中，有细心的网友发现，五星红旗的图案有些不对劲，五颗星星竟然是平行排列。

　　崔永元在微博中说：“我仔细看了，四颗小星环拱在大星的右面，应该是各有一个角尖正对大星的中心点，而不应该是平行的。提醒一下里约奥组委和中国代表团，五星红旗是中华人民共和国的象征和标志，一点都不能错。”

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605