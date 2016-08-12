洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
终于对了！赶制国旗到赛场 击剑颁奖仪式启用
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-12 10:16
分享到：

 

　　女子重剑颁奖仪式，国旗终于对了

　　腾讯体育8月12日中国国旗终于对了！闹腾了一周的中国国旗被错印事件，在国内舆论的批评和中国驻巴西使馆的交涉下，巴西奥组委纠正了错误。在今早举行的女子重剑团体赛颁奖仪式上，正确的中国国旗冉冉升起。

　　在6日的奥运会比赛期间，中国奥运代表团发现颁奖仪式上国旗错误后当场向里约奥组委提出抗议。中国驻巴西大使李金章立即责成宋扬总领事向巴方提出交涉，里约奥组委最终同意重新赶制颁奖典礼上的中国国旗。

　　据悉，赶制的中国国旗已经于11日运抵里约，奥组委收到国旗后会送到各个奥运场馆，整个过程将在中国驻巴西使领馆的监督之下完成。

　　奥组委委托制作国旗的第三方公司(非中国公司)在巴西圣保罗州，距离圣保罗市约75公里。为督促厂家尽快完工，中国驻圣保罗总领馆组织专人赶赴厂家，深入做工作。经过30个小时加班加点，该厂家终于完成中国国旗制作并装车赴运，将原本需要4-5个工作日的任务提前完成。

　　之前中国国旗被错印，五星平行排列

　　此前，女子10米气步枪决赛中，中国选手杜丽和易思玲分别获得银牌和铜牌，颁奖仪式上升起了两面五星红旗。国旗徐徐上升过程中，有细心的网友发现，五星红旗的图案有些不对劲，五颗星星竟然是平行排列。

　　崔永元在微博中说：“我仔细看了，四颗小星环拱在大星的右面，应该是各有一个角尖正对大星的中心点，而不应该是平行的。提醒一下里约奥组委和中国代表团，五星红旗是中华人民共和国的象征和标志，一点都不能错。”

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605