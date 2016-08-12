女子重剑颁奖仪式，国旗终于对了

腾讯体育8月12日中国国旗终于对了！闹腾了一周的中国国旗被错印事件，在国内舆论的批评和中国驻巴西使馆的交涉下，巴西奥组委纠正了错误。在今早举行的女子重剑团体赛颁奖仪式上，正确的中国国旗冉冉升起。

在6日的奥运会比赛期间，中国奥运代表团发现颁奖仪式上国旗错误后当场向里约奥组委提出抗议。中国驻巴西大使李金章立即责成宋扬总领事向巴方提出交涉，里约奥组委最终同意重新赶制颁奖典礼上的中国国旗。

据悉，赶制的中国国旗已经于11日运抵里约，奥组委收到国旗后会送到各个奥运场馆，整个过程将在中国驻巴西使领馆的监督之下完成。

奥组委委托制作国旗的第三方公司(非中国公司)在巴西圣保罗州，距离圣保罗市约75公里。为督促厂家尽快完工，中国驻圣保罗总领馆组织专人赶赴厂家，深入做工作。经过30个小时加班加点，该厂家终于完成中国国旗制作并装车赴运，将原本需要4-5个工作日的任务提前完成。

之前中国国旗被错印，五星平行排列

此前，女子10米气步枪决赛中，中国选手杜丽和易思玲分别获得银牌和铜牌，颁奖仪式上升起了两面五星红旗。国旗徐徐上升过程中，有细心的网友发现，五星红旗的图案有些不对劲，五颗星星竟然是平行排列。

崔永元在微博中说：“我仔细看了，四颗小星环拱在大星的右面，应该是各有一个角尖正对大星的中心点，而不应该是平行的。提醒一下里约奥组委和中国代表团，五星红旗是中华人民共和国的象征和标志，一点都不能错。”