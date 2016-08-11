洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
秦钟午逆转夺金 50米手枪奥运3连冠写传奇
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 中国新闻网 2016-08-11 16:14
分享到：

　　秦钟午逆转夺金

　　中新网8月11日电北京时间10日晚，在里约奥运会男子50米手枪决赛中，韩国名将秦钟午在倒数第二枪反超越南选手黄春荣，惊险夺金完成卫冕，并实现该项目奥运三连冠。中国选手王智伟和庞伟分获第五和第八位。

　　即将年满37岁的秦钟午是该项目的世界纪录保持者，也是本届奥运会的卫冕冠军。在雅典奥运会上，他夺得过男子10米气手枪第五名和50米手枪慢射银牌；2008年北京奥运会，他获得男子10米气手枪亚军，并斩获50米手枪慢射冠军；2012年伦敦奥运会，他在10米气手枪和50米手枪慢射两个项目上都获得了冠军。

　　在外界看来，秦钟午是一位心理素质过硬的选手，耀眼的聚光灯并不会对他形成太大的压力。但来到里约，秦钟午也出现了波动。在日前结束的10米气手枪决赛中他仅排在第五，在韩国媒体看来，这本该是秦钟午稳拿的金牌。

　　作为一名射击选手，秦钟午最大的优点是其乐观的性格，他不会因为一枪失误而影响接下来的比赛。秦钟午在今天(10日)的决赛上没有受到前几枪的波动，咬住领先的对手，在倒数第二枪反超，逆转夺金，完成自我救赎。

　　本来对运动不感兴趣的秦钟午，在一次偶然的机会中与枪结缘。他在2002年第一次进入韩国射击队，并在2004年在雅典奥运会上夺得一枚银牌，他传奇的射击生涯也由此开始。

　　

 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 尾页
 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605