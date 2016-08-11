秦钟午逆转夺金

中新网8月11日电北京时间10日晚，在里约奥运会男子50米手枪决赛中，韩国名将秦钟午在倒数第二枪反超越南选手黄春荣，惊险夺金完成卫冕，并实现该项目奥运三连冠。中国选手王智伟和庞伟分获第五和第八位。

即将年满37岁的秦钟午是该项目的世界纪录保持者，也是本届奥运会的卫冕冠军。在雅典奥运会上，他夺得过男子10米气手枪第五名和50米手枪慢射银牌；2008年北京奥运会，他获得男子10米气手枪亚军，并斩获50米手枪慢射冠军；2012年伦敦奥运会，他在10米气手枪和50米手枪慢射两个项目上都获得了冠军。

在外界看来，秦钟午是一位心理素质过硬的选手，耀眼的聚光灯并不会对他形成太大的压力。但来到里约，秦钟午也出现了波动。在日前结束的10米气手枪决赛中他仅排在第五，在韩国媒体看来，这本该是秦钟午稳拿的金牌。

作为一名射击选手，秦钟午最大的优点是其乐观的性格，他不会因为一枪失误而影响接下来的比赛。秦钟午在今天(10日)的决赛上没有受到前几枪的波动，咬住领先的对手，在倒数第二枪反超，逆转夺金，完成自我救赎。

本来对运动不感兴趣的秦钟午，在一次偶然的机会中与枪结缘。他在2002年第一次进入韩国射击队，并在2004年在雅典奥运会上夺得一枚银牌，他传奇的射击生涯也由此开始。