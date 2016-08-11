8月10日，中国选手丁宁庆祝胜利。当日，在2016年里约奥运会乒乓球女单决赛中，中国选手丁宁4比3战胜同胞李晓霞，夺得冠军。新华社记者 蔺以光 摄

新华社里约热内卢8月10日体育专电(记者 苏斌 张寒)这是伦敦奥运会的“续集”，隔网相对的还是李晓霞和丁宁。

古希腊哲学家赫拉克利特说：“人不能两次踏进同一条河流。”10日进行的里约奥运会乒乓球女单决赛，丁宁没让历史重演。4：3，世界乒坛最优秀的两位女选手联手奉献了这场史诗般的较量，最终丁宁在拿到2011、2015年世乒赛冠军，2011、2014年世界杯冠军后，摘得通向“大满贯”之路上仅差的奥运会金牌，成为邓亚萍、王楠、张怡宁、李晓霞之后的第五位女子“大满贯”得主。

自1988年乒乓球成为奥运会正式比赛项目以来，中国乒乓球队从未让女单金牌旁落过。上午进行的半决赛中，李晓霞4：0横扫日本选手福原爱，丁宁4：1淘汰朝鲜削球手金宋依，延续着国乒在这个项目上的不败金身。

卫冕冠军碰上头号种子，世界乒坛两位最优秀的女选手联手打造了这场巅峰对决。丁宁率先上手，不过在10：8领先拿到首局局点时，丁宁出现了发球直接失误的情况，好在她及时调整，以11：9为自己开了个好头。

胶着的氛围贯穿整场比赛，两人多次上演连续追分的好戏，第五局李晓霞7：3领先后，两人打出了20多拍的相持球，现场观众的热情瞬间被点燃。前六局难分高低的情况下，丁宁又抓住了决胜局的关键开局，连下三分奠定基调，尽管李晓霞此后苦苦追赶，不过随着她的一记回球出界，决胜局的比分被定格在11：7。

获胜后的丁宁跪在地上，任由喜悦的泪水在脸庞滑过。两届奥运会，她与李晓霞互换了冠亚军位置，但她说，每一次比赛都不能去做什么比较，相比四年前自己变得更加成熟，双方在决赛中都发挥出了非常高的水平。

李晓霞表示，给自己的布置就是一分一分去咬，只要球不落地就别放弃。“还有几天时间，好好享受在场上的每一场比赛，”她说。

此前进行的铜牌争夺战中，金宋依以4：1战胜福原爱，首次参加奥运会就摘得铜牌。福原爱打入四强，同样创造了四次参加奥运会以来的个人最好成绩。