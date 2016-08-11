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中国第10金！乒球女单丁宁4-3险胜李晓霞夺冠
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-08-11 10:49
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　　丁宁收获女单冠军

　　腾讯体育8月11日北京时间8月11日上午，2016里约奥运会乒乓球女子单打决赛上演。经过7局苦战，丁宁4比3击败李晓霞夺得金牌，成就奥运会、世乒赛、世界杯的单打大满贯。7局的比分是11比9、5比11、14比12、9比11、8比11、11比7和11比7。

　　在上届伦敦奥运会的乒乓球女单决赛中，李晓霞就曾和丁宁展开巅峰对决，最终李晓霞获胜夺得金牌。此番，两人再度会师决赛，是李晓霞成功卫冕还是丁宁“复仇”得手？值得关注。丁宁此前在世乒赛和世界杯中均获得过单打冠军，若能夺取里约奥运会女子单打金牌，她就将成就金满贯。而李晓霞若能卫冕成功，就将成为继邓亚萍和张怡宁之后，第三位蝉联奥运会乒乓球女单冠军的选手。

　　在此前的比赛中，李晓霞分别战胜了瑞典华裔选手李芬、中国香港选手李皓晴、中华台北选手郑怡静和日本名将福原爱。而丁宁则先后击败了罗马尼亚的萨马拉、中国香港选手杜凯琹、德国华裔削球手韩莹和朝鲜削球手金宋依。

　　双方的第一局交手，丁宁先得一分，但李晓霞随即利用丁宁的抽杀失误扳平。丁宁连得五分之后，以6比1确立了领先优势。李晓霞随后利用发球抢攻将比分扳成3比6，但丁宁稳住阵脚连得三分，以9比3取得领先。随后李晓霞连续拿到五分追至8比9，关键时刻丁宁在被动对拉的过程中顶住压力，最终一个幸运擦网球让比分变成10比8来到局点。丁宁发球失误虽然送了一分，但随后发球后正手侧身位抢拉得手，11比9，丁宁取得首局胜利，总分1比0领先李晓霞。

　　第二局的对决，李晓霞对拉中回球下网，丁宁1比0领先。随后李晓霞正手变线攻击扳平比分。在2比2平之后，李晓霞连得两分以4比2取得领先。进入中局阶段，李晓霞的凶狠反拉连续得手，分差逐渐拉开至9比3。随后丁宁将比分追至5比9，但随后她吃了一个发球，李晓霞10比5拿到局点。此后李晓霞反手反拉得手，11比5，总分扳成1比1平。

　　第三局的较量，丁宁回球下网先送一分。但很快她就在对拉中占据上风，以4比2反超取得领先。中局阶段，李晓霞连续回球失误，丁宁将优势扩大到了6比2。关键时刻李晓霞没有手软，她连续在对拉中加强攻击性，将比分追成9比9平。随后丁宁在对拉中回球下网，李晓霞10比9拿到局点。丁宁下蹲式发球让李晓霞回球下网，10平！李晓霞反手抢冲得手，11比10，丁宁拉球导致李晓霞回球下网，11平。李晓霞反手强拉得分，12比11，丁宁随后抢拉成功，12平。李晓霞回球擦网出界，丁宁13比12反超领先。丁宁发球后正手抢拉得分，14比12，丁宁总分2比1领先李晓霞。

　　第四局交锋，李晓霞连续多拍对拉后失误出界，丁宁1比0领先。随后李晓霞两次凶狠拉球得分，2比1取得反超。丁宁面对李晓霞的凶狠攻击失误增多，李晓霞扩大优势5比1领先。关键时刻，丁宁没有手软，她连得五分以6比5反超取得领先。李晓霞在7平之后连得两分9比7领先，并以10比8拿到局点，最终以11比9获胜，总分扳成2比2平。

　　第五局的比赛，丁宁侧身拉直线得手先得一分，随后李晓霞连续得分，反以5比1超出取得领先。中局阶段，两人比分交替上升，李晓霞在对拉中没有示弱，依然保持着比分的优势。在7比3领先时，李晓霞在一次精彩的多半对拉中得分，这一球也让全场球迷沸腾。随后丁宁回球下网，李晓霞9比3领先。丁宁对拉成功，4比9。李晓霞挑打成功后扣杀得分，10比4拿到局点。此后丁宁连续得到4分，将分差迫近至8比10。但关键时刻丁宁回球弹网出界，李晓霞11比8赢得第五局胜利，总分3比2领先。

　　第六局较量，丁宁先得三分取得领先优势。此后两人比分交替上升，李晓霞一度将分差缩小至5比6，但丁宁关键时刻没有手软，8比5再度确立优势。在李晓霞回球擦网出界后，丁宁10比7拿到局点。随后李晓霞回球下网，丁宁11比7赢得第六局，总分扳成3比3平。

　　最后的决胜局，丁宁开局连得三分，李晓霞请求暂停。暂停之后，李晓霞连得三分追平。随后丁宁正手攻击直线，4比3。随后李晓霞回球出界，丁宁5比3领先。之后一个运气球，丁宁将优势扩大到6比3。紧接着李晓霞反手攻击斜线成功，4比6。李晓霞拉球弹网出界，丁宁7比4领先。此时的李晓霞心理出现波动，丁宁再得两分9比4领先。丁宁对拉反手回球下网，5比9。李晓霞拉球出界，丁宁10比5拿到金牌点。随后丁宁拉球出界，李晓霞追成6比10。丁宁对拉中回球出界，7比10。丁宁请求暂停。随后李晓霞拉球出界，11比7！丁宁4比3击败李晓霞，成就世乒赛、世界杯、奥运会单打大满贯。同时也报了上届奥运会决赛输给李晓霞丢金的“一箭之仇”。

 

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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