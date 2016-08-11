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跳水池水变绿？国际泳联称水质很安全
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华社 2016-08-11 10:27
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　　曹缘在比赛中。当日，2016年里约奥运会跳水男子双人三米板决赛在巴西里约热内卢玛利亚·伦克水上项目中心举行。新华社记者曹灿摄

　　新华社里约热内卢8月10日体育专电(记者李嘉、周欣)最近两天里约奥运会跳水比赛的泳池颜色引发了热议，从9日开始，水池就不是通常所见的蓝色，而是绿色，不少人担心水质对运动员健康有影响。

　　国际泳联执行主任马库莱斯库10日接受采访时说：“我们一直在关注水质情况，今天检查了3次，水质都是安全的，对运动员健康没有影响。对我们来说运动员的健康始终是排在第一位的。”

　　国际泳联在其官网上也发表声明称：“国际泳联已经确认跳水池的颜色变化是因为水处理系统中的一种化学药剂用完了，造成水的PH值超出了平时的范围。我们对水质做了测试，并确认对运动员健康和安全没有影响，也不会影响比赛。”

　　跳水选手们对水的颜色变化也没太当回事，9日夺得女子双人10米台冠军的陈若琳好像根本没注意到这回事，墨西哥跳水名将埃斯皮诺萨说：“水虽然是绿色的，但并没有特殊气味，我们皮肤上也没有什么残余物，所以不影响我们比赛。”

　　马来西亚选手张俊虹则疑惑地说：“我不明白为什么总问我们水的颜色问题，这对室外泳池来说没什么不正常的，反正只要不影响比赛就好。”

　　还有人觉得绿色的水对比赛有帮助，获得女子双人10米台铜牌的加拿大老将本费托说：“我们走上跳台时发现水不像往常那样是蓝色的，但我们知道那是水，而且对我来说，还更容易区别水面和天空的颜色，对我们还有点帮助。唯一要注意的是在水里别张嘴，以防万一。”

　　英国名将戴利则开玩笑地说：“不知道水怎么是绿的，可能是怪物史莱克来了。”不过他也认为绿色的水可以帮助他们分辨上和下，“在室外跳水时，天空和水池都是蓝色的，容易混淆上下，这样更容易让我们分清楚。相信我，我还见过颜色更怪的水”。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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