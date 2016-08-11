8月10日，中国选手向艳梅(中)、哈萨克斯坦选手扎帕库尔(左)和埃及选手艾哈迈德在颁奖仪式上展示奖牌。当日，在2016年里约奥运会女子举重69公斤级决赛中，向艳梅以261公斤的总成绩夺得冠军，扎帕库尔和艾哈迈德分获亚军和季军。新华社记者程敏摄

新华社里约热内卢8月10日体育专电(记者王恒志刘阳)中国选手向艳梅10日在里约奥运会女子举重69公斤级比赛中以261公斤夺得金牌，但在抓举第三把时，她上举失败，杠铃落下时落到脑后，又堪堪压着头部滚过头顶落地，令现场所有人一片惊呼。幸好这次意外并未对向艳梅造成伤害，她随后顺利完成挺举比赛并夺得冠军。

“当时有点晕，旁边有星星的感觉。”向艳梅赛后笑着对记者说，“不过还好，没什么影响，倒是现在感觉有点疼了。”在意外发生后，组委会医生立即对向艳梅进行伤情确认，中国女队总教练王国新告诉记者：“医生检查了认为没问题，我们也问了向艳梅，确定确实没什么问题，就喷了点药，继续准备比赛。”赛后记者看到，向艳梅的右脸颊上还有一点擦伤，那么重的杠铃，看来真如演义小说里写的那样“擦着就伤”。

向艳梅虽然没能在抓举第三把举起118公斤，但116公斤的成绩已经确保抓举第一，领先哈萨克斯坦选手扎帕库勒1公斤。

挺举比赛，向艳梅第一把的重量是142公斤，所有人仍在担心之前那个意外是否会对她有所影响，但24岁的向艳梅已经稳稳举起了杠铃。

随后，扎帕库勒在最后一把挺举中举起了144公斤，实现了对向艳梅的反超。向艳梅赛后坦言对手表现挺不错的，但自己的挺举表现还不错。第二把试举，向艳梅举起了145公斤，冠军已是囊中之物。随后她又挑战了一把147公斤，不过没能成功。王国新表示，其实向艳梅最近状态不太好，在这样的情况下，虽然已经拿了冠军，但最后一把还是要试举一下更高的重量，这对运动员也是一种自我挑战。

最终向艳梅以261公斤获得该级别冠军，这也是中国举重队本届奥运会上拿到的第四枚金牌。“能在状态差的时候拿这块金牌确实不容易。”向艳梅也坦言自己不是最佳状态，“过去这四年来，我的团队为我付出太多，特别是我的教练周继红，特别辛苦，我非常感谢他们。”

扎帕库勒以259公斤获得亚军，埃及选手艾哈迈德以255公斤获得铜牌。

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