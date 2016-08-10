丁宁

凤凰体育讯 北京时间8月10日，奥运乒乓球女子单打半决赛继续进行，丁宁迎战黑马朝鲜选手金宋依。没有意外，丁宁4比1淘汰金宋依，顺利晋级决赛，中国女乒也提前锁定了女子单打金银牌。

首局比赛，丁宁继续发挥正手优势，连续正手扣杀得手，4比1领先。弧圈球打法的金宋依连续削球出界，丁宁很快拉开了比分。金宋依继续削球打法，可惜已经被丁宁吃透。随着金宋依削球下网，丁宁第一局11比5轻松拿下。

第二局一上来，金宋依找到了一些感觉，丁宁连续拉球失误，2比3落后。双方打到第9球，连续对攻相当漂亮，相持了十几个回合之后，金宋依打了一个死角，6比3领先。不过，丁宁很快稳住阵脚，金宋依连续拉球出界，丁宁连得5分，8比6反超。金宋依连续发球直接得分，双方打成8平。丁宁随后操之过急，被对手扣杀，为了救球都摔倒在地。金宋依反手扣杀得分之后，11比9扳回一局。

第三局，丁宁连续扣杀得手，一上来直接打了一个5比1。顽强的金宋依追到了6比8，但这之后，她自己又心急，连续扣杀出界，最终6比11丢掉第三局。

第四局，丁宁依然是闪电战，连续抢攻，已经吃透了对手的弧圈球打法。金宋依反手扣杀得到第3分之后就再也没能得分，丁宁超强的正手实在强悍。11比3，轻松拿下第四局。

第五局，丁宁3比1领先之后，金宋依请求了暂停。暂停回来，金宋依削球挂网，丁宁4比1领先。顽强的金宋依追到了5比5平，连续扣杀，丁宁的体能也出现了问题。好在她稳住了局面，金宋依又是急于求成，拉球出界之后，6比8落后。然而，金宋依又是连续利用削球得分，追到8比9。丁宁请求了暂停，暂停回来，丁宁稳住了阵脚。一记正手大角度扣杀得手之后，丁宁11比9艰难拿下最后一局，跟李晓霞会师决赛。(艾斯)