菲尔普斯

昨日，里约奥运会男篮小组赛，中国队不敌法国队。但在比赛中，中国队队员周鹏身上的“神秘圆印”引起外界注意，其实那些圆印是他拔罐后留下的。

在此之前，美国游泳名将、“飞鱼”菲尔普斯在里约奥运会上续写传奇的同时，已为古老的中国“拔罐”技艺做了一次推广。他身上一圈圈黑紫色的拔罐圆印成为“神秘符号”，有人以为是他玩彩蛋射击时留下的，甚至认为他被巨型章鱼袭击。更直接的效果是，随着外媒对这些神秘符号“解密”的报道出现，拔罐器材也引起热销，更多人尝试着去了解和接受这种古老的中国医疗技艺。

本专题撰文

广州日报记者李斌

美国选手15美元买罐“自拔”

菲尔普斯在男子4×100米自由泳接力赛获得个人奥运会第19枚金牌后，成功将人们的目光引导在他身上的神秘符号上。面对一群好奇的记者，菲尔普斯介绍了拔罐疗法的好处。“我拔罐子有一段时间了。比赛之前我觉得身上有点酸痛就拔了一次，但我身上从来没出过这么黑(紫)的印。”他随即指着自己肩膀的印记，“这里正是我身上伤痛最厉害的地方。”

菲尔普斯这样展现了拔罐的妙处，外国媒体随后进行了更深入的挖掘，结果令人意外，有许多运动员都在接受这种拔罐的疗法。拔罐在国外体育圈的流行被认为是由娱乐圈带动的。在菲尔普斯将拔罐塑造成“网红”之前，演员格温妮丝·帕特洛、詹妮弗·安妮斯顿、歌手贾斯汀·比伯就曾晒出拔罐照片。

25岁的美国体操运动员亚历克斯·纳杜就是其中一位。他在2014年到中国参加南宁世锦赛期间，在朋友的带领下接触了拔罐疗法，结果第一次就让他感觉效果很棒。拔罐也成为纳杜在比赛训练后恢复的法宝。上周纳杜在社交网络上就晒出了自己拔罐后的自拍照片。在接受《今日美国》采访时，纳杜认为拔罐是自己保持健康的秘诀。他介绍称自己的拔罐工具是在电商亚马逊网站花费了15美元买来，“这钱花得太值了！”纳杜说。实际上针对专业运动员的肌肉恢复疗法并不少，但在美国的医疗环境下，仅使用15美元就做到这些，这是一件非常了不起的事情。“这是我至今获得的最好缓解疼痛方法，它彻底从痛苦中将我解救出来。”纳杜说。此外，白俄罗斯游泳运动员帕维尔·桑科维奇在社交网络感叹：“这是一个伟大的恢复工具。”

海外拔罐器材销量暴涨20%

拔罐涉及的中医理论太过于深奥，“阴阳平衡”、“扶正祛邪”等词语已让他们一头雾水。但外国运动员发现能够通过拔罐进行更好的恢复和缓解疲劳，这些直接效果比理论更吸引他们。拔罐成为新“网红”后，海外拔罐器材在3天时间里销量上涨了至少20%，而申请拔罐许可证的医疗专业人员人数增加一半。

拔罐疗法已引起外媒的巨大兴趣。英国《卫报》引用一家俄罗斯电视台在谈到菲尔普斯拔火罐时的话：“跟随着好莱坞明星们的趋势，这一方法也被运动员们采用。根据他们的说法，这种理疗方式能够促进血液循环和身体整个的健康状况，肌肉能够更快地得到恢复。”该电视台语出惊人：“那也就是说，这种治疗的实际效果，在很多方面和服用米曲肼没有区别。”英国广播公司专门做了一期节目解释这些神秘圆印。来自路透社的记者则研究了拔罐的功效，认为拔罐能够清除毒素、促进血液流动、缓解酸痛，甚至还能治失眠。

菲尔普斯已参加五届奥运会。让人不得不感慨，如果20年前他就以一身拔罐印记出现在奥运会赛场，那么2001年也就不会有郑晓龙执导的电影《刮痧》出现。那部由梁家辉、蒋雯丽主演的电影令人印象深刻：一个中国古老的刮痧疗法引发中西方文化的剧烈冲突。15年后的今天，当拔罐这种古老的中国疗法以如此迅猛的方式出现在西方普罗大众面前时，人们可以看到西方人对中国传统文化的接受程度已大有改变，这何尝不是减少中西方文化交流中“误解”的好事。