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冠军到第八名！叶诗文：泳镜翻了，错误低级
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华社 2016-08-10 16:17
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　　8月9日，在2016年里约奥运会游泳比赛女子200米个人混合泳决赛中，中国选手叶诗文获得第八名。新华社记者费茂华摄

　　新华社里约热内卢8月9日体育专电(记者王春燕、李嘉)“我今天泳镜翻了，”叶诗文在混合采访区说的第一句话就足以解释她在女子200米混合泳决赛中为何表现得如此失常。

　　叶诗文在决赛中仅游出2分13秒56，在参赛的8名选手中排名垫底。尽管是这个项目的卫冕冠军，但叶诗文近年来状态并不稳定，因此她赛前对决赛也是抱着“能冲到第几是第几的心态”。

　　8日进行的预赛中，叶诗文游出了2分10秒59的成绩，她对此很满意，“其实我希望自己能游到12秒以内，能把训练水平游出来就很满意了。接下来的比赛希望能再有所提高，名次上也不想给自己太多压力吧。”

　　当晚的半决赛，叶诗文又将成绩提高到2分9秒33，她当时还觉得最后的冲刺有些不够理想，却也开始对奖牌充满了期待。但决赛中，叶诗文前50米蝶泳就落到第7，仰泳落到第8，虽然蛙泳又追回一名，但最终还是以第8名的成绩收场。

　　“今天的成绩当然是非常不理想的，也因为赛前一些基本的地方没有做好吧，跳下水之后泳镜翻了就是什么都看不清了，要是一只翻了可能还能继续坚持，可是(两只都翻了)，我觉得我转身的时候可能都快撞到了。”叶诗文说，出发前她站在台边的时候就一直在调泳镜，“可能有点松”。

　　当有记者问到，这个失误对于奥运冠军来说算不算是一个非常业余的失误时，叶诗文坦率地回到，“对，我觉得是。可能是因为自己有些紧张吧，然后心态没有调整好。”

　　400米混合泳没能游进半决赛，200米混合泳进入决赛却因泳镜的问题，只收获第八名。伦敦奥运会上这两个项目的冠军叶诗文的“里约大冒险”就以这样一种令人遗憾的方式结束了。

　　叶诗文反复提及自己的心态问题，可见这个刚满20岁的小女孩承受的压力非常人可以想象。但在总结这次奥运之旅时，她却认为是“满意、积极、进步”的一次旅程。

　　“其实这次奥运之旅我自己挺满意的，因为之前也是在心态方面出现了一些问题，自己已经积极地在调整，也有一些变化了。在这几年当中调整心态是一件很漫长的事，可能还是要一点一点去慢慢地调整，不可能一下子就走出来。因为在遇到一些困难的时候，你才会去找自己的问题。”

　　带着微笑、叶诗文离开了混合采访区，面对未来，她不敢承诺能继续坚持4年，但正如她此前说过的，“遇到困难的时候才会看到自己的问题，接下来就是拼尽全力吧。”

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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