洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
冠军到第八名！叶诗文：泳镜翻了，错误低级
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华社 2016-08-10 16:17
分享到：

　　8月9日，在2016年里约奥运会游泳比赛女子200米个人混合泳决赛中，中国选手叶诗文获得第八名。新华社记者费茂华摄

　　新华社里约热内卢8月9日体育专电(记者王春燕、李嘉)“我今天泳镜翻了，”叶诗文在混合采访区说的第一句话就足以解释她在女子200米混合泳决赛中为何表现得如此失常。

　　叶诗文在决赛中仅游出2分13秒56，在参赛的8名选手中排名垫底。尽管是这个项目的卫冕冠军，但叶诗文近年来状态并不稳定，因此她赛前对决赛也是抱着“能冲到第几是第几的心态”。

　　8日进行的预赛中，叶诗文游出了2分10秒59的成绩，她对此很满意，“其实我希望自己能游到12秒以内，能把训练水平游出来就很满意了。接下来的比赛希望能再有所提高，名次上也不想给自己太多压力吧。”

　　当晚的半决赛，叶诗文又将成绩提高到2分9秒33，她当时还觉得最后的冲刺有些不够理想，却也开始对奖牌充满了期待。但决赛中，叶诗文前50米蝶泳就落到第7，仰泳落到第8，虽然蛙泳又追回一名，但最终还是以第8名的成绩收场。

　　“今天的成绩当然是非常不理想的，也因为赛前一些基本的地方没有做好吧，跳下水之后泳镜翻了就是什么都看不清了，要是一只翻了可能还能继续坚持，可是(两只都翻了)，我觉得我转身的时候可能都快撞到了。”叶诗文说，出发前她站在台边的时候就一直在调泳镜，“可能有点松”。

　　当有记者问到，这个失误对于奥运冠军来说算不算是一个非常业余的失误时，叶诗文坦率地回到，“对，我觉得是。可能是因为自己有些紧张吧，然后心态没有调整好。”

　　400米混合泳没能游进半决赛，200米混合泳进入决赛却因泳镜的问题，只收获第八名。伦敦奥运会上这两个项目的冠军叶诗文的“里约大冒险”就以这样一种令人遗憾的方式结束了。

　　叶诗文反复提及自己的心态问题，可见这个刚满20岁的小女孩承受的压力非常人可以想象。但在总结这次奥运之旅时，她却认为是“满意、积极、进步”的一次旅程。

　　“其实这次奥运之旅我自己挺满意的，因为之前也是在心态方面出现了一些问题，自己已经积极地在调整，也有一些变化了。在这几年当中调整心态是一件很漫长的事，可能还是要一点一点去慢慢地调整，不可能一下子就走出来。因为在遇到一些困难的时候，你才会去找自己的问题。”

　　带着微笑、叶诗文离开了混合采访区，面对未来，她不敢承诺能继续坚持4年，但正如她此前说过的，“遇到困难的时候才会看到自己的问题，接下来就是拼尽全力吧。”

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605