赛后路过混采区的宁泽涛并未接受采访便匆匆离开。

原标题：无缘100米自由泳决赛宁泽涛直言已尽力

新京报快讯(记者孙海光)北京时间8月10日上午9时许，里约奥运会结束了男子100米自半决赛争夺，中国选手宁泽涛游出了48秒37，小组排名第6，无缘决赛。宁泽涛赛后直言自己已经尽力，发挥了自己的正常水平。

昨天惊险晋级半决赛时，宁泽涛便表示自己“目前就这个状态”。今天的半决赛，宁泽涛出发就不占优势，整个过程竞争力也不强，最终游出了48秒37。尽管成绩比预赛好，但仍位列所有参赛选手第12位，与决赛失之交臂。卫冕冠军、美国人阿德里安以47秒83排名半决赛第一位。

“已经尽自己最大努力了，发挥出了现在的正常水平。”这是宁泽涛第一次在晚上10点比赛，他表示影响不大，“我觉得并没有什么影响，一旦进入比赛赛程，每个队员都应该进入状态。”

接受央视直播时，宁泽涛称能站在里约奥运会赛场已经非常荣幸，“我非常开心，非常满意，确实挺不容易的。”接下来，宁泽涛还将出战50米自比赛。

之后路过混合采访区时，宁泽涛并未停下来接受采访，只是笑着对等待的记者们说了句“辛苦辛苦”，便匆匆离开了。

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