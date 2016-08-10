石智勇夺冠

北京时间8月10日(里约当地时间8月9日)，2016里约奥运会举重项目在里约会展中心2号馆继续展开第四比赛日争夺。在男子69公斤级比赛中，中国选手石智勇在抓举输1公斤的情况下，依靠强大的挺举实力，最终以352公斤的总成绩如愿摘金，帮助中国体育代表团赢得在里约奥运会的第八金，这是中国举重队在本届奥运会上夺得的第三块金牌，石智勇也帮助团队在这一级别上完成了奥运四连冠。

有来自19个不同国家和地区的21位选手参加这一级别的争夺，其中A组包括有中国选手石智勇，需要特别说明的是这位出生于1993年10月10日的石智勇与2004年雅典奥运会62公斤级冠军的石智勇姓氏名字完全一样，不过两人年龄相差了有13岁。作为去年世锦赛该级别冠军，石智勇在今年4月进行的亚洲举重锦标赛上曾参加的是77公斤级的争夺，当时他的体重是72.40公斤，换言之参加本届奥运会小石智勇也面临减重问题。

抓举比赛，石智勇开把成绩要的是158公斤，但根据现场状况选择降低了2公斤。在场边向手上擦白粉时，石智勇表情显得较为轻松。走到台中央后，在心中将动作过了一遍后干净利落的将156公斤的杠铃举过了头顶。石智勇第二次试举的重量是160公斤，从提拉开始就可以提前“预判”能够成功，事实证明确实如此。最后一次试举，石智勇挑战162公斤的重量，虽然下蹲时身体稍有晃动，但随即还是站了起来。但出生于土库曼斯坦但后来转换国籍代表土耳其出战的伊萨玛依洛夫也表现不俗，举起了163公斤的重量，居然比石智勇还多出一公斤。

进入挺举比赛，伊萨玛依洛夫的开把重量要的是181公斤，虽然一次试举就成功但从动作来看很不标准，也看出挺举并非是土耳其人的强项。石智勇的开把重量要的是190公斤，但是临场又降了2公斤，求稳战术十分明显。在石智勇出场前，伊萨玛依洛夫已经完成了第二次试举，成功举起了185公斤的重量。石智勇试举188公斤虽然看着有些令人担心，但实际上还是比较轻松的，在举起这一重量后，石智勇握紧双拳长舒了一口气，因此此时他在总成绩上领先伊萨玛依洛夫2公斤。

伊萨玛依洛夫的最后一次试举选择188公斤，而他最初要的重量是192公斤，不过相对稳妥的选择让伊萨玛依洛夫成功举起了这一重量。这意味着土耳其人伊萨玛依洛夫最终总成绩定格在了351公斤。石智勇第二次试举选择190公斤，虽然深蹲式举法让人看着胆战心惊，但石智勇最终还是成功举起了这一重量。之后在确保金牌到手的情况下，石智勇第三次试举挑战看能否追平廖辉198公斤的挺举世界纪录，但未能成功。最终，石智勇以总成绩352公斤夺得金牌，土耳其选手伊萨玛依洛夫落后1公斤，以351公斤获得亚军，吉尔吉斯斯坦选手奥特伊克夫以339公斤的总成绩收获一枚铜牌。(刘曦瑶)