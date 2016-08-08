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国际奥委会：将进一步了解霍顿人身攻击事件
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华网 2016-08-08 17:09
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　　澳大利亚男子游泳选手霍顿(中)称孙杨(右)“用药的骗子”事件

　　新华网里约热内卢8月7日体育消息，澳大利亚男子游泳选手霍顿称孙杨“用药的骗子”的事件，国际奥委会表示要进一步了解。

　　国际奥委会发言人亚当斯7日在例行发布会后对记者说，在记者们向他提及此事之前他们并不知情，因此必须回去好好了解一番才能有所回应。在发布会上一位澳大利亚记者先提及两位运动员之间的过节，问亚当斯他是否认为霍顿的话“恰当”，亚当斯则表示“每天都有各种各样运动员说各种各样的话”，他不能根据道听途说给出评论。

　　在6日晚进行的男子400米自由泳决赛中，卫冕冠军孙杨以微弱的差距不敌霍顿，获得银牌。赛后，霍顿被要求解释为何说孙杨是“用药的骗子”，他说：“我用了这个词是因为他曾经药检阳性。我对那些曾经药检阳性却还参加比赛的运动员都有意见。”

　　澳大利亚游泳队6日得到两块金牌，已经超过2012年伦敦奥运会表现。四年前的奥运会，澳大利亚游泳队仅获得一块个人金牌引发国内不满。随后的调查又爆出丑闻，澳大利亚队多名运动员在伦敦奥运会的训练营里服用安眠药思诺思，这种药物被澳大利亚奥委会明令禁止。去年，名将哈克特因为服用思诺思成瘾还接受了治疗。

　　中国游泳协会7日早些时候就霍顿称孙杨“用药的骗子”一事给澳泳协发出正式抗议邮件，文中表示：“我们关注到这两天澳大利亚游泳运动员霍顿恶意进行人身攻击的恶劣言行，我们认为他的不当言论极大损害了中澳游泳的感情，有损澳大利亚运动员的形象，是一种缺乏素质和教养的表现。我们强烈要求该运动员做出道歉！”

　　(此视频与原文内容无关，仅供延伸阅读)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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