洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
吴敏霞夺冠创历史 5金1银1铜成中国奥运第一人
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 人民网 2016-08-08 09:06
分享到：

　　吴敏霞与施廷懋获得女子双人三米板冠军

　　人民网8月8日电(胡雪蓉 实习生 单晨阳)北京时间8月8日凌晨，2016里约奥运会跳水女子双人三米板决赛拉开帷幕，中国组合施廷懋/吴敏霞以总分345.60分的高分轻松折桂，吴敏霞个人在该项目上实现四连冠。此外，这也标志着吴敏霞超越前辈伏明霞和郭晶晶，以5金1银1铜的成绩成为奥运女子跳水第一人，同时还成为继邹凯之后，中国奥运史上第二位“五金王”。

　　回顾吴敏霞的奥运之路，作为四朝元老的她可谓坚持的典范。2004年雅典奥运会，年仅19岁的吴敏霞搭档师姐郭晶晶，一举夺得女子双人三米板的冠军。随后，在女子单人三米板的比赛当中，吴敏霞不敌郭晶晶，摘得银牌。

　　2008年北京奥运会，吴敏霞继续搭档郭晶晶，成功卫冕女子双人三板冠军。在单人三米板比赛当中，郭晶晶摘金，吴敏霞状态欠佳，仅获铜牌。

　　2012年伦敦奥运会，随着郭晶晶的退役，与吴敏霞征战双人三米板的搭档换成了何姿。二人不负众望，以346.20分折桂，这也是吴敏霞第三次获得该项目金牌。随后，在女子单人三米板决赛中，吴敏霞发挥出色，5跳以414.00的惊人高分轻松夺冠。凭借这一冠，吴敏霞成就了她个人的大满贯伟业。此战过后，吴敏霞已获得4枚奥运金牌，追平了伏明霞、郭晶晶两位前辈；奥运总奖牌数则达到了6枚，追平了李宁、李小双、王义夫、郭晶晶等传奇，成为中国体坛之最。

　　里约奥运会开赛前，吴敏霞便明确表示，这将是她最后一届奥运会。作为中国跳水队的“大姐大”，已是四朝元老的吴敏霞更多起到“定海神针”的作用。出于带新人的目的，吴敏霞与首次参加奥运会的施廷懋搭档，征战女子双人三米板比赛，这也是吴敏霞本届奥运会报名参加的唯一一个项目。最终凭借五轮完美的发挥，施廷懋/吴敏霞组合以345.60分的高分成功折桂，同时吴敏霞也创造了历史，奥运会获得5金1银1铜成为中国第一人。

　　今天，31岁的老将吴敏霞完美发挥轻松夺冠，圆满的结束了自己四届奥运征程。而5枚奥运金牌、总计7枚奥运奖牌，也是对这位“80后”姑娘为跳水事业数十年的付出所给予的最好的回报。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·整形丰胸产品不合格登黑榜 曾未通过质量考核
  • ·8成玫瑰花茶被硫磺熏过？实验：越红艳含量或越多
  • ·老教授掷40万买保健品 悟套路写书为防骗支招
    		•
    飘窗这样改，比多买10㎡还值！
    飘窗这样改，比多买10㎡还值！
    潜规则!楼市调控滋生“号头费”
        合肥市是房价上涨较快的城市之一，为遏制房价快速上涨，当地政府要求新建商品住房必须明码标示首次备案价格...
  • ·低价买车位用几十年？ 揭背后套路
  • ·[房产]楼市低温运行 房企更新“取暖”模式
  • ·[房产]新毕业大学生可住公租房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新华社推介大美洛阳：天空之眼瞰洛阳
  • 洛阳将对185条城市道路进行照明设施节...
  • 李亚专题调研洛阳机场改造提升工作
  • 3D灯光秀亮相文峰塔非遗文化产业园区
  • 洛阳一市民买尾号“555”电信靓号 竟...
  • 郑州市打击涉黄涉赌 一家KTV11个包房...
  • 烧出来的洛阳牡丹
  • 中国国花园晚开品种牡丹花正艳
  • 男子成功孵化鸡蛋 每隔几分钟检查一下...
  • 广东男疯狂作案24起 被抓时悠闲敷面膜
    		•
    百姓呼声
    河科大附属小学预计2017年下半年开工建设
    百汇城小区居民子女小学应到洛龙区第八小学
    精彩图片
    这几个词带你探访洛阳...
    花甲老太大秀钢管舞 动...
    彩照还原二战景象：战...
    美到颤抖！大张伟穿旗...
    精彩热帖

    洛阳东花园掠影

    国色牡丹争斗艳

    夕阳朱颖塔

    光影牡丹欣赏
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    林心如产后大片曝光

    范冰冰衬衫白裙出游

    胡静笑眼迷人

    李凯馨酷炫少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605