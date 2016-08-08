吴敏霞与施廷懋获得女子双人三米板冠军

人民网8月8日电(胡雪蓉 实习生 单晨阳)北京时间8月8日凌晨，2016里约奥运会跳水女子双人三米板决赛拉开帷幕，中国组合施廷懋/吴敏霞以总分345.60分的高分轻松折桂，吴敏霞个人在该项目上实现四连冠。此外，这也标志着吴敏霞超越前辈伏明霞和郭晶晶，以5金1银1铜的成绩成为奥运女子跳水第一人，同时还成为继邹凯之后，中国奥运史上第二位“五金王”。

回顾吴敏霞的奥运之路，作为四朝元老的她可谓坚持的典范。2004年雅典奥运会，年仅19岁的吴敏霞搭档师姐郭晶晶，一举夺得女子双人三米板的冠军。随后，在女子单人三米板的比赛当中，吴敏霞不敌郭晶晶，摘得银牌。

2008年北京奥运会，吴敏霞继续搭档郭晶晶，成功卫冕女子双人三板冠军。在单人三米板比赛当中，郭晶晶摘金，吴敏霞状态欠佳，仅获铜牌。

2012年伦敦奥运会，随着郭晶晶的退役，与吴敏霞征战双人三米板的搭档换成了何姿。二人不负众望，以346.20分折桂，这也是吴敏霞第三次获得该项目金牌。随后，在女子单人三米板决赛中，吴敏霞发挥出色，5跳以414.00的惊人高分轻松夺冠。凭借这一冠，吴敏霞成就了她个人的大满贯伟业。此战过后，吴敏霞已获得4枚奥运金牌，追平了伏明霞、郭晶晶两位前辈；奥运总奖牌数则达到了6枚，追平了李宁、李小双、王义夫、郭晶晶等传奇，成为中国体坛之最。

里约奥运会开赛前，吴敏霞便明确表示，这将是她最后一届奥运会。作为中国跳水队的“大姐大”，已是四朝元老的吴敏霞更多起到“定海神针”的作用。出于带新人的目的，吴敏霞与首次参加奥运会的施廷懋搭档，征战女子双人三米板比赛，这也是吴敏霞本届奥运会报名参加的唯一一个项目。最终凭借五轮完美的发挥，施廷懋/吴敏霞组合以345.60分的高分成功折桂，同时吴敏霞也创造了历史，奥运会获得5金1银1铜成为中国第一人。

今天，31岁的老将吴敏霞完美发挥轻松夺冠，圆满的结束了自己四届奥运征程。而5枚奥运金牌、总计7枚奥运奖牌，也是对这位“80后”姑娘为跳水事业数十年的付出所给予的最好的回报。