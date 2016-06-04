拳王穆罕默德·阿里。资料图

新华网北京6月4日电 据美国全国广播公司(NBC)报道，拳坛传奇穆罕默德·阿里已经去世，享年74岁。

在此前的报道中，在凤凰城住院的拳王阿里病情危急，医生已经告知家人要做最坏的打算。正在打NBA总决赛的球星勒布朗-詹姆斯也为他心目中的英雄祈祷，希望阿里能战胜病魔。

阿里是世界上最伟大的拳击手之一，曾三次夺得重量级拳击冠军。他还获得过1960年罗马奥运会的金牌。60年代中期，阿里成为美国著名的反战斗士，他因为拒绝服兵役被判处有期徒刑五年，并处罚金10000美元。

不久前阿里因为呼吸道问题被紧急送往凤凰城当地的医院治疗，当时家庭发言人鲍勃-甘内尔表示，“阿里已经在他的医生团队下接受治疗，目前状况良好。他需要一次短暂的住院治疗。”可是，阿里的状况并非如预期的那样，一名发言人转引阿里女儿的声明，“莱拉(阿里女儿)目前最大的希望就是他的父亲能平安无事。她真的很感激她的家庭对她的支持，让她能尽可能陪在父亲身边。”

1984年，42岁的阿里被诊断出患有帕金森氏病。近些年，阿里的病情又有加重，专家表示帕金森氏病会导致并发症，影响病人的呼吸。2014年12月和2015年的1月，阿里就曾两度入院治疗。当时，阿里患上了严重的尿路感染，并且认为是肺炎引起的。

尽管饱受疾病折磨，但阿里依然热衷于公益事业，为正义发声。阿里最近一次亮相是今年的4月，他在亚利桑那州出席了一项慈善活动。

1964年，年轻的阿里凭着高超的拳术，坚韧的毅力战胜尼桑·里斯顿成为了新的拳王！时值越南战争期间，阿里拒绝服兵役，因为“越共没有管我叫黑鬼”。正因为阿里直率的性格，拒绝向自己认为错误的事屈服而吃尽苦头：美国政府用尽方法企图将阿里投进监狱；拳击理事会剥夺了阿里拳王的金腰带等等。

在1964年至1974年这10年里，阿里表现出的坚忍不拔的毅力和决不屈服的独立性不仅对他个人，对拳击界甚至对整个社会都产生了巨大的回响，阿里亦因此成为黑人运动和反越战运动的精神领袖。最终在1974年，阿里凭着过人的毅力，以34岁的运动高龄，再次向拳王发出了挑战！