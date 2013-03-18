桑兰资料图片

新华网北京11月26日体育专电 “撤垫子”指控没有根据——桑兰摔伤真相调查

20厘米

17年前，17岁的桑兰到底是怎么摔成终生瘫痪的？最近，一份新的证据冒了出来。美国一位运动科学家公开了他的结论：导致桑兰摔伤的直接原因是她踩错了踏板的部位，更具体一点说是她起跳的时候，双脚踩在了踏板的前沿儿部位，比通常的踩踏部位靠前了20厘米。这20厘米的错位造成了桑兰的残疾，后来又引发了旷日持久的媒体喧哗与著名的“跨国天价官司”。

17年来，桑兰一直指控罗马尼亚体操队的教练OctavianBelu(奥克塔万?贝鲁)在她起跳之前的瞬间去撤垫子，说那才是她摔伤的主要原因，她的教练刘群琳、美国体操协会、友好运动会的主办机构也负有一定的责任。新的证据显示，桑兰的指控并没有根据。贝鲁不仅没有撤垫子，而且还是桑兰摔伤后第一个走到她身边帮助她的人。

天地良心

17年过去了，桑兰受伤的原因还有那么重要吗？

人类是社会的动物，任何一个单体的不幸，都会触动群体中的其他成员。故此古人云，兔死狐悲，物伤其类。

倘若一个代表自己国家在异国他乡比赛的花季少女受到外国人的干扰而摔成瘫痪，她的同胞无动于衷，不理不睬，那他们一定是患上了良心麻痹症。

反过来说，桑兰受伤倒地后，贝鲁是第一个走到她的身边施以援手的人。在过去的17年间，桑兰在媒体上和法庭上不停地指控贝鲁撤垫子，却从不提供任何证据。以这样的方式来指控自己在生命危难之时第一个出手相救的人，也是大家难以接受的。

和其他类似指控相比，桑兰的撤垫子指控影响更大。

首先，桑兰是中国的“社会名流”，她在4个版本的起诉书中，都是这么向美国法庭介绍自己的。她是全国青联委员，当过2008年北京奥运会申办大使和对诚信要求很高的体育彩票的形象代言人，她的故事被收入小学的语文教科书中……

其次，她在境内和海外的诸多媒体上指控贝鲁撤垫子导致她摔成瘫痪。有的级别很高的媒体，在多个频道，多个栏目中反复播出桑兰那未经任何求证与核实的指控，形成了持续的放大效应。

再其次，她的指控持续了17年之久，而且仍在持续中。

最后，她的指控跨出了国门，指控的对象从贝鲁开始，后面衍生出数十个机构和个人，涉及外国人、中国人和海外华人。

回到当年

桑兰参赛而受伤的友好运动会英文名称是GoodwillGames，直译的话应该是“善意运动会”。17年后回头看，桑兰“跨国天价案”的许多纠结都跟“善意”二字有关。

1998年友好运动会在纽约举行，这是第四届也是最后一届友好运动会。7月21日的傍晚，长岛拿骚县老兵纪念体育馆里，女子跳马的比赛即将开始，参赛选手正在做着赛前的热身准备。桑兰的热身动作是LayoutCuervo，中文的叫法是前手翻直体前空翻转体180度。这个动作在结束时应该是双脚落地，而桑兰却是颈部撞在了垫子上。她当时就躺在上面无法动弹。虽然很快就被送进了拿骚县医疗中心，后又转至纽约西奈山医院，而且得到著名医生的手术救治，桑兰最终还是因为折断两节颈椎而造成胸部以下瘫痪至今。

原因？原因？

桑兰受伤后，人们自然要追问她受伤的原因。次日，友好运动会组委会组织了有8名权威人士出席的新闻发布会，报告桑兰受伤后的救治情况，解释悲剧发生的原因，并随后发布了权威的会议发言记录。

美国体操协会主席KathyScanlan(凯西?斯坎兰)女士在新闻发布会上说：“我向你们保证，本次赛事、垫子的摆放、器械全都绝对符合国际标准。”“这(桑兰摔伤)是一个意外事故(Accident)，我想大家都能明白这一点是非常重要的。”“它(桑兰摔伤)不是由不安全因素所导致的。”

美国体操队的协调人PeterKormann(彼得?考曼)：“不论你怎样理解Accident(意外事故)这个词(的含义)，它(桑兰摔伤)都是一个意外事故。”“那是一次失误(Mistake)。”

他认为，桑兰在空中翻过头了，导致脚该落地的时候没落地；头冲下不该落地的时候，偏偏却落了地。

友好运动会中国代表团团长、中国奥委会秘书长屠铭德在发言中两次使用“Incident”这个词来形容桑兰的摔伤事件，也承认那是一次意外。

美国体操协会为参赛的所有体操选手购买了重大意外险。相关的保险公司没有出席那次发布会。但是，他们也接受了意外事故这样的调查结论。对于保险公司来说，这样的结论是不能轻易认可的，因为他们将要为此支付最高可能超过1000万美元的赔付金。从后来17年间他们一直履行合同的做法可以推断出，他们对桑兰摔伤是一次意外事故的结论没有异议。如果不是意外事故，而是管理疏失，甚至是蓄意破坏造成了桑兰的摔伤，明明可以免责的保险公司何必要心甘情愿地充当一个冤大头呢？

综上所述，意外事故发生后，官方的结论众口一词，绝无二致，全都说桑兰的摔伤是一次意外事故。桑兰本人最初接受美国记者采访时也是这么说的。但是10个月后，在离开美国返回中国的前夕，她在接受一家媒体采访的时候，突然改口说，罗马尼亚教练贝鲁撤垫子才是她摔下来的直接原因。这是她第一次公开讲罗马尼亚教练撤垫子的事情。此后的17年间，她始终坚持这一说法，但是具体情节飘忽不定，变幻无常。除了撤垫子，她后来又加上了教练刘群琳看到她犹豫，便催促她“别犹豫，冲过去！”的喊话。再到后来，又有了她看到贝鲁撤垫子后，便一边跑，一边摆手示意让他别撤的内容。

同桑兰在媒体上的飘忽一样，桑兰在起诉书中的说法也不尽一致。从2011年4月28日递交第一版起诉书后，桑兰4次修改她的起诉书。在总共5版起诉书中，最后一版的说法，理应是桑兰最为认可的“终极版”。新出来的物证，恰恰证明了这“终极版”的指控没有根据。

在这份起诉书中，桑兰是这样描述她的受伤过程的：

“在她高速助跑到距离跳马几米远的地方，一个人出人意料地出现在了她的落地区并且开始把垫子拉走。”

“受到意想不到入侵的干扰，桑兰无法适当地调整自己。她的头直接落在了垫子上，造成两节颈椎的折断和错位。”

“由于正在落地区撤垫子，那个导致桑兰分心的人第一个来到她的面前。他后来被认定为罗马尼亚队教练奥克塔万?贝鲁。”

桑兰说，贝鲁之所以要撤垫子，是因为他认为桑兰不需要多加一层3-5英寸厚的垫子。故此，“贝鲁走到离跳马不远的落地区来撤垫子。可悲的是，在来到落地区附近撤垫子的时候，他没有意识到桑兰已经以高速接近跳马了。”

除了官方和桑兰的说法之外，还有两个人的观点也至关重要。一个是遭到桑兰指控多年的贝鲁，一个是美国体操队的教练JackCarter(杰克?卡特)。这两个人都是世界体操界的顶级教练，他们的意见原本就比一般目击者要来得专业和权威。此外，桑兰出事的时候，贝鲁就站在跳马旁边，看得比别人更为真切，而卡特则用手中的摄像机记录了桑兰受伤的过程。这盘录像带比任何人的回忆与描述都更具客观性、准确性和证据性。

事发第二天，贝鲁在纽约接受了路透社的采访。报道说，桑兰摔下来的时候，贝鲁就站在跳马的附近，他甚至听到了桑兰颈椎折断的“咔嚓”声。他第一个赶过去帮助桑兰。

他说：“听上去好像是骨头折了，这让我揪心，所以我告诉她躺着别动。”贝鲁直言，桑兰“犯了一个错误”：“在做前手翻的时候，桑兰好像用力过猛。她试图把身体团起来以便在垫子上打个滚。但是着地的部位是她的后脖颈子，由此造成了医生(后来)所说的脖根处两节颈椎粉碎加移位。”

“(事故的)原因很简单，她出现失误(前手翻用力过猛)之后没有及时决断应该做些什么(自救)。她犯了一个错误。”

卡特接受媒体采访的时候，已经是桑兰受伤一个多月以后了。8月26日，《叫早钟》的记者PaulReinhard(保尔?莱茵哈德)发表了对卡特的采访报道。作为一名专业的体育记者，他对桑兰受伤的过程，描述得精准到位，经受住了时间的检验。

卡特告诉他，桑兰受伤的原因是“她在踩踏板的时候冲过了头，踩在了踏板的前沿儿上。她的左脚在前，右脚在后(正确的动作应该是双脚平行——作者注)。”

卡特说：“她意识到自己要踩空踏板便开始团身。她过马的时候身体是蜷缩的(此时应该是直体的——作者注)，她的眼睛能够看到天花板上的灯光(此时的视线应该是水平的，而不是向上的——作者注)。”

“我想她丧失了空间感；弄不清自己身在何处。只要把身体伸直，或者干脆团紧，她都能够化险为夷。但是我想她并不知道这些。她什么也没做，任凭自己摔了下去。”