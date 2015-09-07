9月6日，中国队队员在颁奖仪式上合影。当日，2015年第12届女排世界杯在日本名古屋市综合体育馆全部结束，中国女排以10胜1负的战绩获得冠军。新华社记者 马平 摄

郎平率中国女排时隔11年重登世界之巅

新华网名古屋9月6日体育专电(记者 王镜宇、徐征)郎平率领的中国女排6日晚在名古屋综合体育馆3：1力克日本队，以10胜1负积30分的战绩夺得2015年女排世界杯冠军奖杯。

当晚拿下全场最高的27分的朱婷被评为本届世界杯“最有价值球员”，她用23分和4个拦网的上佳表现，率领中国女排在日本队令人窒息的“魔鬼主场”，取得了决定性的胜利。

这是54岁的郎平在以主教练身份4获奥运会、世锦赛亚军之后的第一座“三大赛”冠军奖杯，也是中国队历史上的第四座世界杯冠军奖杯，女排姑娘们同时还收获了2016年里约奥运会的入场券。

郎平也成为第一位率队夺得女排世界杯的女性主教练，也是继张蓉芳之后第二位率队赢得排球“三大赛”冠军的女性主教练。巧合的是，1986年的世锦赛，张蓉芳和郎平的教练组合率领老女排拿下了五连冠的最后一冠。29年之后，张蓉芳担任团长、郎平担任主教练的中国女排再次登顶。比赛结束之后，张蓉芳和郎平长时间地拥抱在一起。

前一天3：1力克俄罗斯队之后，中国队只要战胜日本队就能夺冠，但是胜利比想像中来得艰难。在中国队以25：17拿下首局之后，日本队替补奇兵锅谷友里枝的发球令中国队一传受到冲击，在第二局18：16领先的情况下连丢6分，最终以22：25痛失好局。

后两局郎平不断进行换人调整，派上了丁霞、袁心玥等替补队员，成功地以25：21和25：22连下两场。当中国队在第四局以24：21拿到赛点的时候，郎平特意换上了一直在恢复膝伤的老二传魏秋月。最终，魏秋月的传球帮助朱婷一锤定音，拿下赛点。

在临出征前几天球队主力惠若琪因为心脏病灶确定无法参赛的情况下，年轻的中国队经受住了考验。在11场比赛中，除了第三轮0：3输给美国队之外，中国队赢下了其余10场比赛的胜利。

在颁奖仪式上，队员们在主教练郎平的带领下，面对国旗，高唱国歌，笑靥如花。随后，她们在领奖台上合影留念，齐声高喊：中国队，冠军！庆祝属于她们的幸福时刻。

国际排联终身名誉主席魏纪中表示，中国女排夺得的这个世界杯冠军来之不易，而明年里约奥运会将是更大的挑战。

陈忠和率领的“黄金一代”在2003年夺得了女排世界杯冠军，并在随后的2004年雅典奥运会上实现了两连冠。11年之后，郎平率领中国女排重新登上世界之巅。从2013年4月的危局中接手，到率队重回巅峰，她只用了29个月。