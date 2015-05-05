鲁能18岁小将亮相巴西职业联赛 替补登场迎首秀

在去年山东鲁能收购巴西体育中心后，陆续有超过40名足球小将前往巴西接受训练。而在今年新赛季中，1997年出生的陈蒲成为第一个在圣保罗州足协正式联赛中报名注册的中国球员，并且于上周末在圣保罗州乙级联赛中完成首秀。

据鲁能巴西体育中心常务副总经理孙立臣介绍，年满18岁的陈蒲以租借形式从鲁能俱乐部加盟鲁能巴西体育中心，在上周末进行的圣保罗州乙级联赛第三轮比赛中，他身穿18号球衣，代表球队在第58分钟替补出场，完成巴西正式职业比赛的首秀，场上的表现让人眼前一亮。

山东鲁能去年在巴西圣保罗成立了中国足球首个海外青训基地——鲁能巴西体育中心，目前共有14到18岁的多名来自鲁能足校的小球员在此训练。在被鲁能收购之前，该青训中心在巴西足坛就较有名气，拥有多名巴西小球员。这些巴西小球员如今也归入鲁能，与鲁能小球员一同训练生活、组队参赛。

“鲁能巴西体育中心的20岁以下(U20)队今年参加圣保罗州乙级联赛，有30支球队参加。按州足协规定，每队可允许有5个名额留给外籍球员。这给中国小球员提供了更高水平的锻炼平台，不过他们还需要慢慢适应巴西对抗激烈的足球环境，”孙立臣说。

鲁能青训海外战略2014年正式起航，从去年9月起，首批前往巴西的40名鲁能小球员进行了三个月的训练和比赛。今年2月，第二批鲁能小球员在经过选拔之后来到巴西，开始为期一年的留洋之旅。期间他们有机会参加各年龄段的巴西正式青少年比赛，比赛场次将达到70至80场，无论数量还是质量都远超国内。