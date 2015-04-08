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马龙、丁宁成为苏州世乒赛男女单打头号种子
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华网 2015-04-08 10:28

新华网北京4月7日体育专电 国际乒联网站7日消息，在国际乒联公布的2015年世界乒乓球锦标赛单项赛的种子选手名单中，中国名将马龙和丁宁分别成为男单和女单头号种子。

2015年世乒赛将于4月26日至5月3日在中国苏州举行。种子选手名单根据2015年4月的世界排名产生，现男、女世界排名第一的马龙和丁宁毫无悬念地成为单打头号种子。

在2011年首次折桂后，丁宁期待着在苏州加冕职业生涯第二座世乒赛单打冠军。而在马龙的荣誉簿中，还缺少世乒赛单打冠军这样一项荣誉。

在2013年巴黎世乒赛中夺冠的张继科和李晓霞分别成为男单和女单三号种子，排在两位卫冕冠军身前的分别是队友许昕和刘诗雯。

日本选手水谷隼和德国名将奥恰洛夫分别占据男单五号种子和六号种子的位置，他们的目标一致：成为2003年施拉格(奥地利)之后首位非中国籍男单冠军。

女单方面，中国选手面临的主要挑战来自于四号种子、新加坡选手冯天薇和五号种子、日本名将石川佳纯。此前在德国公开赛中成为国际乒联巡回赛历史上最年轻女单冠军的日本新星伊藤美诚成为第13号种子。

共有来自100个协会的310位男子选手和238位女子选手出战2015年苏州世乒赛。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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