洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 游戏 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
中国将拍首部校园足球电影 马拉多纳或出演
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 人民网 2015-03-28 10:50

　　新华社北京3月27日电 中国即将拥有第一部以校园足球为题材的少年儿童足球故事影片，片名暂定为《足球日记》，球王马拉多纳或将参与演出。

　　将执导该片的中国电影集团公司导演陈国军近日接受新华社专访时透露，此片的灵感来源于清华附小开展校园足球以及该校小队员们赴阿根廷集训的经历。今年1月24日至2月9日，清华附小的16名队员，在阿根廷甲级俱乐部博卡青年俱乐部进行了为期15天的培训。

　　陈国军透露，马拉多纳国际品牌管理有限公司、清华附小和中国电影集团公司拟合作拍摄一部故事片，以这批三四年级的小足球队员为原型，展现他们学踢球，以及去阿根廷集训的心路历程，反映校园足球的发展情况，以及孩子们在这个成长阶段普遍会遇到的问题，从而引发思考，传递正能量。目前影片已进入剧本编写阶段。

　　“这部影片的最大魅力将是‘真实’，我们拟让小队员自己演自己，用一个个细节再现他们的经历，并准备邀请马拉多纳参与演出，因为他提出的‘热爱祖国、热爱家庭、热爱足球’的精神很值得孩子们学习，”陈国军说。清华附小历来把体育作为核心课程，在这个学校，每班每天有一节体育课，有一个大课间户外活动，每人有一个体育选修项目，每周有一节足球课，校园足球已经作为学校体育健康课程的品牌，人人会踢球，班班有球队，每年举办马约翰杯班级足球联赛。

　　“正是清华附小这些体育教学改革的尝试让我们萌发了拍这部电影的想法。这些8、9岁的孩子单纯可爱，也难免有些幼稚，他们也和同龄人一样爱玩手机，直至被教练没收；受不了刚到异国的孤独和训练的高强度，躲在厕所里哭；想家的时候偷偷打电话回家说要放弃；他们还会在梦乡里和自己崇拜的C罗在绿茵场上PK，并打败对方，”陈国军说。

　　校园足球让他们获得的收获不仅仅是球技，正如附小校长窦桂梅所说，“校园足球有很好的特点，一是全员参与，二是伙伴式的交往能弥补目前独生子女与人沟通、合作、倾听和配合中的问题，三是符合‘有趣、出汗、技能、安全’的附小开展体育教育的原则”。

　　近日国务院公布的《中国足球改革发展总体方案》提出，要充分发挥足球的育人功能，深化学校体育改革，培养全面发展人才，要使参与足球运动成为体验、适应社会规则和道德规范的有效途径。

　　“孩子们在足球中学会团队合作，学会规则。有一次校长上场和他们一起踢球，很努力地用双手接住了球，孩子们大喊，‘校长手球，红牌罚下！’是足球让他们懂得了规则第一，谁违反了规则都要受到惩罚，哪怕是他们最尊敬的校长，”陈国军说。

　　他说，在准备资料的时候，发现了孩子们一本本字迹工整的日记本，这是因为他们在阿根廷集训期间，即使再累，每晚九点到十点都要记日记。正是这些原汁原味的日记将作为贯穿故事片的线索，串起一个个故事。

　　当陈国军有一次问孩子们：“为什么学校要让你们去阿根廷学球？”一个队员脱口而出，“为了中国足球的起点”。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙静 ]
相关阅读

分享到：
  • ·整形丰胸产品不合格登黑榜 曾未通过质量考核
  • ·8成玫瑰花茶被硫磺熏过？实验：越红艳含量或越多
  • ·老教授掷40万买保健品 悟套路写书为防骗支招
    		•
    飘窗这样改，比多买10㎡还值！
    飘窗这样改，比多买10㎡还值！
    潜规则!楼市调控滋生“号头费”
        合肥市是房价上涨较快的城市之一，为遏制房价快速上涨，当地政府要求新建商品住房必须明码标示首次备案价格...
  • ·低价买车位用几十年？ 揭背后套路
  • ·[房产]楼市低温运行 房企更新“取暖”模式
  • ·[房产]新毕业大学生可住公租房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新华社推介大美洛阳：天空之眼瞰洛阳
  • 洛阳将对185条城市道路进行照明设施节...
  • 李亚专题调研洛阳机场改造提升工作
  • 3D灯光秀亮相文峰塔非遗文化产业园区
  • 洛阳一市民买尾号“555”电信靓号 竟...
  • 郑州市打击涉黄涉赌 一家KTV11个包房...
  • 烧出来的洛阳牡丹
  • 中国国花园晚开品种牡丹花正艳
  • 男子成功孵化鸡蛋 每隔几分钟检查一下...
  • 广东男疯狂作案24起 被抓时悠闲敷面膜
    		•
    百姓呼声
    河科大附属小学预计2017年下半年开工建设
    百汇城小区居民子女小学应到洛龙区第八小学
    精彩图片
    这几个词带你探访洛阳...
    花甲老太大秀钢管舞 动...
    彩照还原二战景象：战...
    美到颤抖！大张伟穿旗...
    精彩热帖

    洛阳东花园掠影

    国色牡丹争斗艳

    夕阳朱颖塔

    光影牡丹欣赏
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    林心如产后大片曝光

    范冰冰衬衫白裙出游

    胡静笑眼迷人

    李凯馨酷炫少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605