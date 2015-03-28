新华社北京3月27日电 中国即将拥有第一部以校园足球为题材的少年儿童足球故事影片，片名暂定为《足球日记》，球王马拉多纳或将参与演出。

将执导该片的中国电影集团公司导演陈国军近日接受新华社专访时透露，此片的灵感来源于清华附小开展校园足球以及该校小队员们赴阿根廷集训的经历。今年1月24日至2月9日，清华附小的16名队员，在阿根廷甲级俱乐部博卡青年俱乐部进行了为期15天的培训。

陈国军透露，马拉多纳国际品牌管理有限公司、清华附小和中国电影集团公司拟合作拍摄一部故事片，以这批三四年级的小足球队员为原型，展现他们学踢球，以及去阿根廷集训的心路历程，反映校园足球的发展情况，以及孩子们在这个成长阶段普遍会遇到的问题，从而引发思考，传递正能量。目前影片已进入剧本编写阶段。

“这部影片的最大魅力将是‘真实’，我们拟让小队员自己演自己，用一个个细节再现他们的经历，并准备邀请马拉多纳参与演出，因为他提出的‘热爱祖国、热爱家庭、热爱足球’的精神很值得孩子们学习，”陈国军说。清华附小历来把体育作为核心课程，在这个学校，每班每天有一节体育课，有一个大课间户外活动，每人有一个体育选修项目，每周有一节足球课，校园足球已经作为学校体育健康课程的品牌，人人会踢球，班班有球队，每年举办马约翰杯班级足球联赛。

“正是清华附小这些体育教学改革的尝试让我们萌发了拍这部电影的想法。这些8、9岁的孩子单纯可爱，也难免有些幼稚，他们也和同龄人一样爱玩手机，直至被教练没收；受不了刚到异国的孤独和训练的高强度，躲在厕所里哭；想家的时候偷偷打电话回家说要放弃；他们还会在梦乡里和自己崇拜的C罗在绿茵场上PK，并打败对方，”陈国军说。

校园足球让他们获得的收获不仅仅是球技，正如附小校长窦桂梅所说，“校园足球有很好的特点，一是全员参与，二是伙伴式的交往能弥补目前独生子女与人沟通、合作、倾听和配合中的问题，三是符合‘有趣、出汗、技能、安全’的附小开展体育教育的原则”。

近日国务院公布的《中国足球改革发展总体方案》提出，要充分发挥足球的育人功能，深化学校体育改革，培养全面发展人才，要使参与足球运动成为体验、适应社会规则和道德规范的有效途径。

“孩子们在足球中学会团队合作，学会规则。有一次校长上场和他们一起踢球，很努力地用双手接住了球，孩子们大喊，‘校长手球，红牌罚下！’是足球让他们懂得了规则第一，谁违反了规则都要受到惩罚，哪怕是他们最尊敬的校长，”陈国军说。

他说，在准备资料的时候，发现了孩子们一本本字迹工整的日记本，这是因为他们在阿根廷集训期间，即使再累，每晚九点到十点都要记日记。正是这些原汁原味的日记将作为贯穿故事片的线索，串起一个个故事。

当陈国军有一次问孩子们：“为什么学校要让你们去阿根廷学球？”一个队员脱口而出，“为了中国足球的起点”。