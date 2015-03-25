新华网伦敦3月23日体育专电（记者王子江） 英格兰足总23日出台了新的足球改革方案，为了培养本土球员，足总进一步限制了非欧盟球员到英国踢球的资格，中国球员因国家队世界排名未能跻身前50位而直接被排除在外。

按照英足总5月份即将实施的方案，非欧盟国家的球员要想到英格兰踢球，他所在的国家（或地区）球队的国际足联世界排名必须在前50位，此前的规定是前70位。而在国际足联最新的世界排行榜上，中国队排在第83位，因此中国球员根本不具备申请资格。

其实不仅仅中国球员的资格被取消，日本（53）、韩国（56）、澳大利亚（65）和巴拉圭（82）等足球水平更高的国家，他们的球员也将没有资格到英格兰任何俱乐部踢球。

即使球员所在的国家队进入了世界前50，新的方案也对他们获取工作签证设立了严格的门槛，21岁以上的球员必须在过去24个月中，为国家队上场达到一定的比例；21岁以下球员的期限缩短到过去12个月。按照国家队的排名不同，上场时间也有很大不同。

第一，如果球员所在国家队排名世界前10，球员必须至少参加了该国家队30％的国际比赛；第二，排名第11到20位的球队，球员参赛比例为45％；第三，排名第21到30的球队，参赛比例是60％；第四，排名第31到50的球队，参赛比例为75％。

英足总主席戴克说，按照新的签证政策，2009年到2013年在英格兰92个职业俱乐部踢球的129名非欧盟球员中，有42名球员将无法获得工作签证。他还透露，据统计，加盟英超俱乐部的非欧盟球员中，55％的人上场时间低于平均水平，在他们加盟英超后的第二个赛季，42％的球员都转会或者降级到了其他级别的联赛。

他说：“新的制度让我们更容易识别世界一流球员，也更能吸引到真正的一流球员。新的制度建立在更加客观和严格的标准之上，对于那些达不到标准的球员来说，到英国踢球肯定会更加困难。”

英足总透露，新的签证措施是在得到了英超联盟、足球联盟以及职业球员协会等多个组织的一致通过后，于3月6日提交到英国内务部的，并在3月20日被内务部正式批准。

新的足改方案还严格限定英超俱乐部的本土球员数量，规定从2016年到2020年的4年间，所有英超俱乐部25人的一线球员队伍中，必须至少有12名本土球员，现在的规定是8人。另外，本土球员的定义也进行了更新，15岁前在俱乐部注册的球员才能被认定为本土球员，现在的规定是18岁。

尽管英超被称为世界第一足球联赛，但戴克认为英超越来越成为与英格兰人无关的联赛。今年的欧冠小组赛中，32支球队中只有23名英格兰球员，而西班牙球员有78人，德国球员55人，巴西球员51人。上周的16强赛后，所有4支英超球队全军覆没。这更加强了英足总出台激进的改革方案的决心。