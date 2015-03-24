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朴泰桓首次涉药禁赛18个月 将退还仁川亚运奖牌奖金
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 人民网 2015-03-24 09:50

朴泰桓首次涉药禁赛18个月 将退还仁川亚运奖牌奖金

国际泳联官网公告

人民网北京3月24日电（杨磊） 北京时间24日凌晨，国际泳联在瑞士就朴泰桓涉嫌使用禁药举行听证会，随后国际泳联在其官网公布了对朴泰桓的处罚决定。朴泰桓被国际泳联禁赛18个月，禁赛期从2014年9月3日开始到2016年3月2日结束。并且将取消他自2014年9月3日以来取得的所有比赛成绩，并退还奖金。

去年9月初，备战仁川亚运会的朴泰桓接受了国际泳联组织的赛外飞行检测，并于10月底被告知A瓶尿样兴奋剂检测不过关；12月中旬，韩国泳协正式收到了B瓶尿样仍呈阳性的检测结果。朴泰桓方面曾发布报道资料称，药检呈阳性是因为朴泰桓之前在一家医院接受了注射治疗。朴泰桓接受注射前多次向医生确认是否含有违禁药物，当时均得到否定回答。

不过此后该医院院长指责朴泰桓系为了提高成绩明知故犯，并在去年9月初的FINA(国际泳联)药检中呈阳性后，收集了与医院人士的电话录音等有利证据，为的就是要将服药的责任推得一干二净。

上月，韩国检方发布了对兴奋剂事件的初步的认定结果：朴泰桓与院方均是无意使用违禁药物。日前，韩国媒体在展望此次听证会时表现得相对乐观，认为朴泰桓有望减免处罚。

国际泳联在召开听证会后认为，朴泰桓是第一次违反反兴奋剂相关条例，所以对他处以了禁赛18个月的处罚。从时间上来看，朴泰桓还有可能参加2016年里约奥运会。

2014年9月下旬的仁川亚运会上，朴泰桓摘得1银5铜(其中三枚来自接力项目)，并凭借三届亚运会的20枚奖牌，成为韩国历史上夺得亚运奖牌最多的运动员。现在，朴泰桓将不得不退还仁川亚会上所取得的奖牌，并退还奖金。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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