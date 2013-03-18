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助力申办冬奥 我国运动员参加加拿大越野滑雪节
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  体育      来源： 人民网 2015-02-16 20:52
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　　2月14日，银装素裹的加拿大加蒂诺公园迎来了第37届越野滑雪节。为助力北京申办2022年冬奥会，我国成为今年滑雪节的主宾国，国家冬季运动管理中心滑雪队专程来加参赛，并摘得男子27公里和女子51公里比赛的金牌。

　　我驻加大使罗照辉应邀为27公里传统式越野滑雪开赛，赛后又为各国获奖选手颁奖。中国使馆组织的华人舞狮队进行了精彩表演，现场气氛热烈。主持人兴奋地宣布：来自中国的滑雪运动员今年首次参加加蒂诺滑雪节，并摘得了两枚金牌，这表明中国冬季运动实力强大。当主持人预祝北京申办2022年冬奥会成功时赢得了全场热烈掌声。

　　接着，加蒂诺滑雪节组委会负责人待嘉宾来到我使馆专门部置的展台前，欣赏使馆人员用中国水墨为来宾作画以及茶艺表演，并出席由中国使馆同滑雪节组委会共同举办的招待会。加蒂诺市市长、滑雪节组委会主席、驻加使节和运动员代表等近200人参加。罗大使在致辞中强调，中国冬季运动有深厚的群众基础，中方通过主办2008年北京奥运会积累了丰富经验。如北京申办2022年冬奥会成功，将带动中国三亿人参与冰雪运动，这将为国际奥林匹克运动发展作出巨大贡献。招待会上播放了北京申办冬奥会宣传片《纯洁的冰雪，激情的约会》整个滑雪节充满着中国旋律，洋溢着中国热情，传递着中国声音。

　　加蒂诺越野滑雪节系加拿大规模最大的越野滑雪赛事，自1979起在加蒂诺国家公园举行，已成为加重要旅游项目。今年来自20多个国家近3000名滑雪运动员和爱好者参加了本届滑雪盛会。

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[ 责任编辑： 姬晓利 ]
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