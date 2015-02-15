哥伦比亚足球崛起给中国的启示：全国范围选材

去年的巴西足球世界杯，哥伦比亚队让人眼前一亮，不但因为历史上首次晋级八强，更因为他们阵中有5名“90后”小将，以及那位6粒进球一鸣惊人的23岁超新星哈梅斯·罗德里格斯。在本月初结束的南美洲20岁以下青年足球锦标赛中，哥伦比亚队也成功力压巴西和乌拉圭队，最终仅次于阿根廷队，获得亚军。在南美足坛，如今的哥伦比亚足球已经具备了和传统三强巴西、阿根廷和乌拉圭队抗衡的实力。

在上世纪八十年代末、九十年代初，巴尔德拉马、阿斯普里拉、传奇门将伊基塔领衔的哥伦比亚队曾迎来辉煌时期，但随着这些超级球星的淡出，哥伦比亚足球逐渐沉沦。特别是在1994年世界杯，打入乌龙球的后卫埃斯科巴回国遭到枪杀身亡后，哥伦比亚足球更是蒙上了暴力的阴影。这种低迷持续了十多年。直到近几年才有所好转，两年前，他们在南美洲20岁以下青年足球锦标赛中夺得冠军；去年，时隔16年后再次晋级世界杯决赛圈的他们又创造了历史最好成绩，还涌现出罗德里格斯这样的超新星。

哥伦比亚足球重新崛起的秘诀是什么？他们20岁以下国青队主帅阿尔贝托对新华社记者说了一些，比如注重教育、培养教练、耐心、有规划等等，但他最为强调的，则是实现全国范围选材。

在哥伦比亚的地理环境中，安第斯山脉纵贯西部，而东部则为广阔平原。阿尔贝托说，哥伦比亚足球十分注重全国范围选材，因为来自不同地域的球员特点各不相同。“来自山区的球员身体条件普遍较好，在体能、速度、力量等方面十分出色。而来自平原的球员在技术方面往往更加出色。在如今的哥伦比亚队中，来自不同种族、具有不同肤色的球员，大大提升了球队打法的多样性”。

阿尔贝托称，过去很长一段时间，哥伦比亚不同地区的足球发展水平并不均衡，因此很难把选材拓展到全国范围。但近些年，哥伦比亚逐渐意识到要充分利用球员多样化这一优势，因此他们开始在全国范围的学校、社区和职业俱乐部推广足球体系，在这一体系中，首先需要有善于发现好苗子的教练；第二是在选拔中综合考量球员的身体、体能、技战术以及心理素质；第三是在各阶段跟踪球员的成长，与各俱乐部梯队教练密切沟通；第四是通过比赛来培养球员的团队意识。久而久之，哥伦比亚不同地域都涌现出优秀的足球人才。

虽然哥伦比亚与中国无论社会环境还是足球文化都有不小差别，但是其全国范围选材的办法无疑值得中国足球借鉴。两国人口构成都比较多样化，且一如以前的哥伦比亚足球一样，如今的中国足球人才分布并不平均，新疆和西藏等地的球员无论数量还是质量都有很大发展空间。

值得一提的是，近几年国内青少年足球的好消息中，有关新疆等地区的比重愈来愈多。一天前刚刚落幕的“谁是球王”中国足球民间争霸赛，来自新疆的喀什儿子娃娃队还勇夺娃娃组冠军。

这些成绩，得益于新疆逐渐浓厚的足球氛围，也得益于当地青少年良好的天赋。有研究表明，新疆、西藏等地青少年，尤其是少数民族青少年，最大吸氧量、无氧能力、血红蛋白和反应等主要遗传素质指标接近欧美国家同龄人的水平，和中东及中亚地区国家青少年的指标水平相差无几，具有足球运动的先天性优势。现如今，校园足球、草根足球在中国得到大力宣扬推广，有关各方需要集思广益，努力把新疆等地区打造成中国优秀球员的原产地。