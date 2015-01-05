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第28届晚报杯全国业余围棋锦标赛今日开枰
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 洛阳网 2015-01-05 08:48

 

3名队员赛前为自己鼓劲。左起分别为陈浩东、关宏和李雨昂

　　“太湖鼋头渚”第28届晚报杯全国业余围棋锦标赛今日在江苏无锡拉开战幕，洛阳晚报君河湾队的3名队员将与国内业余强手一较高低。

　　一年一度的晚报杯全国业余围棋锦标赛是全国棋迷的节日，此项赛事由中国围棋协会与全国晚报体育新闻学会联合主办。由于与全国数十家晚报媒体联动，晚报杯成为国内规格最高、影响最大的业余围棋赛事，冠军获得者将获得职业初段或业余7段称号，并将代表中国参加世界业余围棋锦标赛。

　　【阵容】

　　二小加一老

　　本届晚报杯由无锡江南晚报社承办，共有创纪录的60支代表队的180名棋手参赛。从报名情况看，拥有“新四大天王”中的胡煜清、王琛的新民晚报队，以及“新四大天王”中的白宝祥、马天放分别所在的江南晚报一队、兰州晚报队，都具有很强的实力，是团体冠军的有力争夺者。洛阳晚报君河湾队将力争向团体前10名发起冲击。

　　按照晚报杯的规定，每队由3名队员组成，一个队如果有两名少年棋手(18岁以下)，其3名队员年龄总和不得低于70周岁。因此，洛阳晚报君河湾队本次选出的3名队员是15岁的陈浩东6段和同样15岁的李雨昂6段以及46岁的洛阳老棋王关宏6段，两名少年棋手虽然都是第一次参加晚报杯，但已经具有向各路高手发起冲击的实力，将成为本队的主力。

　　来自山西太原的陈浩东是本报围棋队特邀的强力外援，目前是北京丁烈晨帆围棋道场的学员。陈浩东2013年获得山西省围棋锦标赛冠军，2014年在黄河杯全国业余围棋锦标赛中获得第9名的好成绩，去年，他出战有职业棋手参加的全国围棋丙级联赛，取得5胜2负的成绩。

　　来自河南商丘的李雨昂6段是北京野狐围棋道场经过内部选拔向本报围棋队选送的棋手。李雨昂2013年获得全国软件杯围棋赛第5名，2014年获得全国东方大港杯围棋赛亚军。

　　洛阳棋王关宏此次是第3次代表洛阳晚报队参赛，他曾获得河南省围棋赛冠军，数次获得洛阳棋王称号。在一线棋手日益年轻化的今天，关宏将为捍卫老将的荣誉而拼搏。

　　【支持】

　　再次冠名“君河湾”

　　洛阳晚报队再次得到洛阳旭升房地产开发有限公司的冠名支持，自2008年起，该公司已经连续8年赞助洛阳晚报围棋队。该公司是一支具有强烈社会责任感的地产新军，目前在建项目为高品质商住小区——“君河湾”。该项目位于洛阳市瀍河回族区行政中心旭升村，位于爽明街以东，桂园路以西，九都路以南，滨河路以北，瀍河与洛河的交界处，也是两大园林华林园与洛浦公园的交界处，是集住宅、公寓、酒店、商业于一体的大型综合性社区，旭升村旧城改造全面升级的标志性项目，瀍河回族区继恒大绿洲之后的第二大型社区。（记者 周中全 文/图）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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