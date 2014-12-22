新华网河北香河12月21日体育专电（记者公兵）中国足协职业联赛理事会执行局局长马成全21日表示，2014赛季中超联赛场均观众达到创纪录的1.9万人。

在当日举行的2014年中国足球协会职业联赛总结会上，马成全说，2014赛季中超联赛现场观众总人数455．6万，场均1.9万人，创历史新高，而去年分别是445.6万人和1.86万人，场均人数超过了日本J联赛的1.72万人。场均上座前三名是广州恒大（4.22万）、北京国安（3.94万）和哈尔滨毅腾（2.61万）。中甲联赛现场观众总人数127.1万，场均5297人，较之去年也有增长。

马成全还提到了中超联赛的净比赛时间——53分23秒，少于去年的53分53秒，与英超的60分钟差距较大。分析原因时，他认为，首先是裁判哨声过多，比赛间断多；其次是个别队伍故意拖时间，倒地不起等。

一个令人欣喜的趋势是黄牌数量逐年下降，今年中超有906张黄牌，较2010赛季减少158张。红牌44张，与近几个赛季基本持平。哈尔滨毅腾拿到最多的6张红牌，山东鲁能0张；但黄牌方面鲁能却拿到最多的74张，河南建业最少，拿到37张。

中超进球659个，场均2.75个；中甲611个，场均2.55个。一个有意思的对比是中超外援进球414球，占比63％，但中甲外援进球268个，占比44％。

谈及本赛季亚冠情况，马成全认为，今年四支球队拿到25分，较上赛季少了8分，成绩下滑。今年与日本、韩国球队的对阵都是2胜3平3负，与澳大利亚、泰国球队对阵成绩相比反而更好，这需要俱乐部进行反思。

他说，亚冠比赛还存在下列问题：不严格遵守倒计时规则，迟交上场名单，拖延上场；赛场管理不完善，出现投掷矿泉水瓶等情况；个别教练缺席新闻发布会，受到亚足联处罚；在无缘出线情况下，不派遣主力；商务违规，把俱乐部广告拿到赛场等。

中超虽创上座率纪录，组织管理相对到位，球迷文化建设改善，但仍存在净比赛时间较少、违规违纪现象依然严重，商务规定理解不透等问题。中甲观赏性稳步提升，技战术水平有了提高，但欠薪问题依然严重，如深圳红钻的欠薪问题几乎酿成罢赛恶果，这也反映出欠薪问题解决不够，准入把关不严。合同方面也闹出了纠纷，如刘健事件。

马成全还强调了2015赛季重点工作：提高准入检查、审核力度；严格审核运动员合同，拖欠工资的俱乐部禁止参加2015年比赛；强调净打时间，杜绝拖延比赛时间等行为；强化赛风赛纪，尤其是替补席管理问题；提高赛区管理规范化程度；加强比赛监督、赛区协调员、商务监督等的考核工作，不能胜任的取消资格；加大违反商务规定俱乐部的处罚力度；加强各赛区各类人员培训，如场地主管、草皮主管、播音员等。