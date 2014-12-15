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北京申冬奥宣传片获米兰国际体育电影电视节金花环大奖
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华网 2014-12-15 19:53

　　新华网北京12月9日体育专电(记者 汪涌)北京申办2022年冬奥会宣传片《纯洁的冰雪、激情的约会》荣获第32届米兰国际体育电影电视节体育短片单元金花环大奖。

　　这是北京冬奥申委9日通报的消息。

　　据北京冬奥申委介绍，在意大利米兰当地时间8日晚闭幕的第32届米兰国际体育电影电视节上，经北京国际体育电影周选送，由北京2022年冬奥会申办委员会制作的《纯洁的冰雪、激情的约会》宣传片荣获了这一大奖。

　　据介绍，本届米兰国际体育电影电视节组委会收到了来自55个国家和地区选送的954部电影、电视作品，从中选出150部参与7个竞赛单元、35个奖项的角逐。北京国际体育电影周共选送了11部体育影视作品参加总决赛，其中5部作品入围。除北京冬奥申委宣传片外，故事片《五彩神箭》获得青年评委奖和长虹奖；北京电视台制作的《快乐健身一箩筐》获得体育短片单元提名奖；由中央电视台制作的《第一次跳跃》、中央新影厂制作的《雪上民族》获得奥林匹克精神单元提名奖。

　　国际奥委会文化和教育委员会委员、国际体育电影电视联合会主席弗兰克·阿斯卡尼评价说“北京申冬奥宣传片的获奖实至名归，希望北京能够成功申办冬奥会。如果北京申办成功，将像2008年北京夏季奥运会一样成为有史以来最杰出的冬奥会之一”。

　　米兰国际体育电影电视节是由国际奥委会和国际体育电影电视联合会共同主办的一项在体育电影电视专业领域权威的国际性体育文化活动，享有“体育界的奥斯卡”之称。中国电影导演张艺谋执导的《新北京、新奥运》、《舞动的中国印》、顾筠执导的北京奥运会官方电影《永恒之火》等多部中国体育影视作品在米兰电影电视节上曾获奖。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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