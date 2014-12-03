新华网浙江频道12月2日电 2014年12月2日上午(多哈时间)在卡塔尔多哈举行的2018年世界短池游泳锦标赛申请大会上，杭州力挫群雄，获得国际泳联2018年世界短池游泳锦标赛及世界游泳大会的承办权！申办会议放在多哈当地的标志性建筑火炬饭店举行，来自五大洲的24位评委投票结束后，经过审议投票，国际泳联主席胡里奥.C.马格里奥代表主委会宣布计票结果，当宣布杭州胜出之时，会场里响起热烈的掌声，五星红旗高高飘扬，五大洲的代表频频和中国杭州代表团成员握手致贺。

世界短池游泳锦标赛，是世界最高级别的泳坛盛会之一，共设46个项目，5天赛期，将有来自158个国家和地区的近千名运动员参赛，总人数超过2000人，电视转播将覆盖140余个国家和地区，总转播时间近1000小时，国际观众预计达2.55亿人次。在此次竞争激烈的申办中，杭州之所以成功得益于杭州市委市政府对体育事业一直以来的重视和投入，得益于在市委市政府领导下各相关部门对此次申办工作的缜密准备。更得益于杭州的城市竞争力，杭州经济社会发展水平位列前茅，又是中国游泳水平最高的城市之一，培养出了许多优秀的游泳运动员，其中最著名的有摘取过世锦赛和奥运会金牌的罗雪娟、孙杨、叶诗文。杭州市区遍布室内、室内游泳场馆近400处。杭州已经成功承办10多项国际赛事，积累了丰富的办赛经验。中国游泳协会和浙江省体委领导也多次指导，中国游泳协会副主席还亲自赴多哈参加陈述表示对杭州申办的支持。

张鸿铭市长在位于多哈标志性建筑火炬大厦代表杭州申办陈述时表示：承办世界短池游泳锦标赛有益于杭州推动全民健身运动发展、提高人民生活品质，有益于展示杭州改革开放经济社会发展成就，有益于促进健身城市建设、加强与国际交流合作。杭州将以此为契机，积累经验为今后积极申办国际国内大型体育赛事，以不断丰富人民群众日益增长的体育需求，进一步展现杭州城市魅力，让世界从不同角度了解杭州这座历史文化名城，不断提升杭州城市品质和国际影响力。张市长代表杭州郑重承诺：从现在开始，在未来的四年里，杭州在国家体育总局、中国游泳协会、浙江省体育局的指导帮助下，将与FINA密切合作，把国际泳联2018年世界短池游泳锦标赛及世界游泳大会办成一届令人难忘的体育盛会。