李金羽被顶翻在地

新华网西安11月26日体育专电（记者薛天）26日，第三届老甲A明星赛决赛在陕西省体育场举行，经过九十分钟的激战，北京老男孩队以4：0完胜天津慕鑫珠宝队强势夺冠。

作为两支拥有众多前国脚和明星球员的球队，北京队和天津队均以小组第一的身份出现，而两队的队员也把甲A及中超赛场中火爆的“津京大战”气氛带进了这场比赛。

在顶住了上半场开始时天津队的几次猛烈攻势后，北京老男孩队率先打破僵局。第13分钟，北京队徐阳左路得球后斜塞禁区，高峰高速前插，利用速度优势晃过天津队门将张凤梧后推射空门入网，比分变为1：0。进球让比赛的激烈程度迅速升温，第30分钟，天津队的刘冰因为吃到第二张黄牌而被罚下场。

下半场比赛，少一人的天津队显得有些急躁，防守动作也逐渐变大。第50分钟，天津队马云岭和北京队李金羽发生口角后，马云岭用头顶向李金羽，后者直接倒地。这也直接引发了双方队员的激烈争吵，主裁判只好向两队各出示一张黄牌平息事端。但在接下来的比赛中，双方的火药味越来越浓，吃牌球员不断，北京队的李雷雷和天津队的韩金明都因铲人犯规而被黄牌警告。

之后，急于扳平的天津队全力围攻北京队球门，但也导致自己后场出现空档，给了北京队反击的机会。第74分钟北京队隋东亮快发任意球，南方反越位成功后挑过门将抽射空门，比分变为2：0。第80分钟又是北京队南方横传门前，曹限东推射球门得手，3：0。第82分钟北京队再次打出反击，由田野锁定胜局。最终北京队4：0战胜天津队获得本届老甲A明星赛冠军。