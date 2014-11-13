洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 游戏 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
林丹不满丢赛点怒扔球拍 回应：关键分现低级失误
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 人民网 2014-11-13 09:03

林丹不满丢赛点怒扔球拍 回应：关键分现低级失误(图)

林丹扔球拍

人民网福州11月12电（李挺 李章亮）泰禾2014中国羽毛球公开赛最耀眼的明星莫过于中国羽毛球队的福建籍选手林丹了。11月12日下午，林丹亮相赛场，首轮对决中华台北选手许仁豪。首局比赛，林丹打得较为轻松，以21：15战胜了对手，但是第二局比赛，林丹的状态有所起伏，在领先五分的优势下，被对手接连追分，19平、20平、21平，最终林丹以23:21的比分，艰难赢得了第二局，总比分2:0战胜了对手。在第二局比赛最后阶段，林丹还一度因为不满意自己的状态，再次将球拍抛到了空中。

记者：第二局20：19拿到赛点的时候，后面有扔拍子的一幕，这是不是全场比较艰苦的时候？

林丹：我觉得扔拍子可能是因为觉得到了关键分，有一些低级的失误，让自己觉得不太满意，这个并不是开始的球和中间的球，而是关系到这一局胜负的球，出现一个低级失误，会让我觉得自己很难理解，为什么会出现一个失误。

记者：对自己的要求依然非常的高。

林丹：我觉得正常，因为对手第二局比第一局发挥得更理想。希望自己能够顺利赢下第二局，但是在关键分的时候，出现一些很低级的失误，会对自己有些发脾气。

记者：今天打了两局，现在的感觉怎么样？

林丹：我觉得现在跑起来反而不会有太大影响，休息太久反而有影响。现在每场球，我的热身可能需提前更多一些。

记者：上周你说对自己的身体恢复是七八成，现在呢？

林丹：还是七八成吧，因为第一场球，后面会越来越强。希望第一次在福州举办的公开赛，自己会表现更好。

记者：昨天下午的时候，世界羽联正式对外公布，李宗伟被临时禁赛，对这个您有什么回应？

林丹：其他的一些我都不太了解，我只希望曾经让所有人都非常仰慕甚至非常欣赏的一个伟大的球员，能够尽快回到赛场。不仅是马来西亚的球迷和国家需要他，相信羽毛球也需要他。

记者：最后一个问题是关于技术的。鹰眼系统第一次在大陆地区使用，你留意到了吗？准备什么时候去挑战？

林丹：刚才有个球不是我挑战，是对手挑战，但是我成功了，希望后面好运还在我这里。

记者：对这个系统怎么看？

林丹：我觉得很早国际羽联就应该使用这样一个促进公正性的科技，因为过去有一些比赛令大家不是很满意，在过程当中可能有一些争议，我觉得出现这样一个公正的科技，可能会让大家无话可说。

记者：谢谢林丹。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
相关阅读

分享到：
  • ·整形丰胸产品不合格登黑榜 曾未通过质量考核
  • ·8成玫瑰花茶被硫磺熏过？实验：越红艳含量或越多
  • ·老教授掷40万买保健品 悟套路写书为防骗支招
    		•
    飘窗这样改，比多买10㎡还值！
    飘窗这样改，比多买10㎡还值！
    潜规则!楼市调控滋生“号头费”
        合肥市是房价上涨较快的城市之一，为遏制房价快速上涨，当地政府要求新建商品住房必须明码标示首次备案价格...
  • ·低价买车位用几十年？ 揭背后套路
  • ·[房产]楼市低温运行 房企更新“取暖”模式
  • ·[房产]新毕业大学生可住公租房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新华社推介大美洛阳：天空之眼瞰洛阳
  • 洛阳将对185条城市道路进行照明设施节...
  • 李亚专题调研洛阳机场改造提升工作
  • 3D灯光秀亮相文峰塔非遗文化产业园区
  • 洛阳一市民买尾号“555”电信靓号 竟...
  • 郑州市打击涉黄涉赌 一家KTV11个包房...
  • 烧出来的洛阳牡丹
  • 中国国花园晚开品种牡丹花正艳
  • 男子成功孵化鸡蛋 每隔几分钟检查一下...
  • 广东男疯狂作案24起 被抓时悠闲敷面膜
    		•
    百姓呼声
    河科大附属小学预计2017年下半年开工建设
    百汇城小区居民子女小学应到洛龙区第八小学
    精彩图片
    这几个词带你探访洛阳...
    花甲老太大秀钢管舞 动...
    彩照还原二战景象：战...
    美到颤抖！大张伟穿旗...
    精彩热帖

    洛阳东花园掠影

    国色牡丹争斗艳

    夕阳朱颖塔

    光影牡丹欣赏
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    林心如产后大片曝光

    范冰冰衬衫白裙出游

    胡静笑眼迷人

    李凯馨酷炫少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605