林丹扔球拍

人民网福州11月12电（李挺 李章亮）泰禾2014中国羽毛球公开赛最耀眼的明星莫过于中国羽毛球队的福建籍选手林丹了。11月12日下午，林丹亮相赛场，首轮对决中华台北选手许仁豪。首局比赛，林丹打得较为轻松，以21：15战胜了对手，但是第二局比赛，林丹的状态有所起伏，在领先五分的优势下，被对手接连追分，19平、20平、21平，最终林丹以23:21的比分，艰难赢得了第二局，总比分2:0战胜了对手。在第二局比赛最后阶段，林丹还一度因为不满意自己的状态，再次将球拍抛到了空中。

记者：第二局20：19拿到赛点的时候，后面有扔拍子的一幕，这是不是全场比较艰苦的时候？

林丹：我觉得扔拍子可能是因为觉得到了关键分，有一些低级的失误，让自己觉得不太满意，这个并不是开始的球和中间的球，而是关系到这一局胜负的球，出现一个低级失误，会让我觉得自己很难理解，为什么会出现一个失误。

记者：对自己的要求依然非常的高。

林丹：我觉得正常，因为对手第二局比第一局发挥得更理想。希望自己能够顺利赢下第二局，但是在关键分的时候，出现一些很低级的失误，会对自己有些发脾气。

记者：今天打了两局，现在的感觉怎么样？

林丹：我觉得现在跑起来反而不会有太大影响，休息太久反而有影响。现在每场球，我的热身可能需提前更多一些。

记者：上周你说对自己的身体恢复是七八成，现在呢？

林丹：还是七八成吧，因为第一场球，后面会越来越强。希望第一次在福州举办的公开赛，自己会表现更好。

记者：昨天下午的时候，世界羽联正式对外公布，李宗伟被临时禁赛，对这个您有什么回应？

林丹：其他的一些我都不太了解，我只希望曾经让所有人都非常仰慕甚至非常欣赏的一个伟大的球员，能够尽快回到赛场。不仅是马来西亚的球迷和国家需要他，相信羽毛球也需要他。

记者：最后一个问题是关于技术的。鹰眼系统第一次在大陆地区使用，你留意到了吗？准备什么时候去挑战？

林丹：刚才有个球不是我挑战，是对手挑战，但是我成功了，希望后面好运还在我这里。

记者：对这个系统怎么看？

林丹：我觉得很早国际羽联就应该使用这样一个促进公正性的科技，因为过去有一些比赛令大家不是很满意，在过程当中可能有一些争议，我觉得出现这样一个公正的科技，可能会让大家无话可说。

记者：谢谢林丹。