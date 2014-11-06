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亚洲杯官网将郑智列为五大领袖 国足出线靠他
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 新华网 2014-11-06 10:29

亚洲杯官网将郑智列为五大领袖 国足出线靠他

亚洲杯官网近日评选了2015亚洲杯五大领袖

北京时间11月5日消息，亚洲杯官网近日评选了2015亚洲杯五大领袖，2013亚洲足球先生、中国国家队队长郑智入围，与他一同上榜的还有与中国队同组的乌兹别克斯坦队的杰帕罗夫、有“国足克星”之称的伊拉克队锋线老将尤尼斯、伊朗球星内科南以及澳大利亚队的耶迪纳克。亚洲杯官网称中国队要小组出线，需要队长郑智的领导。

亚洲杯官网评选的2015亚洲杯五大领袖都是30岁以上的老将。在对郑智的点评中，亚洲杯官网提到，“如果中国队要在形势复杂的小组中出线，需要他们的队长郑智的领导。”现年34岁的伊朗球星内科南曾征战西甲联赛，去年曾与郑智一同入围亚洲足球先生的候选。有“国足克星”之称的伊拉克队锋线老将尤尼斯已经31岁，多次在与中国队的比赛中取得进球。而乌兹别克斯坦队的杰帕罗夫现年32岁，已经为国征战了12年，出场100多次，参加过3届亚洲杯，曾在2008年和2011年两度当选亚洲足球先生，同样是一位经验丰富的老将，他也是中国队在小组赛中需要格外提防的球员。作为东道主的大将，效力于水晶宫的耶迪纳克现年30岁，代表水晶宫征战了4个赛季，本赛季在英超联赛中出场10次打入3球，是5个人当中唯一一位正在征战欧洲五大联赛的球员。耶迪纳克还参加了巴西世界杯，但未能小组出线。

自佩兰出任中国男足国家队主教练之后，佩兰就已经定下了年轻化的基调，“第一期的国家队集训不会招入那些30岁以上的老将，但这不代表国家队的大门向他们关闭了。现在来说，我们还是着眼于未来，大胆的启用一些新人。”在前两期国足大名单中，郑智等老将并没有入围。不过，从第三期开始，郑智、韩鹏等老将入选佩家军。老将对于球队的作用不可或缺，甚至是球队的领袖，长期作为中国队队长的郑智依然很有希望出现在2015亚洲杯的赛场上。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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