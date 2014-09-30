新华网武汉9月29日体育专电（记者吴植、张荣锋）“棋圣”聂卫平29日获湖北省洪湖市“荣誉市民”称号，其间聂卫平透露，自去年11月直肠癌手术以来，他康复情况良好，明年有望痊愈。

洪湖市委、市政府29日授予聂卫平“荣誉市民”称号。现年62岁的聂卫平在授予仪式上说，自己从小听着《洪湖水浪打浪》的歌曲长大，对洪湖颇有好感，如今有幸成为洪湖“荣誉市民”，令人高兴。将来要当好“荣誉市民”，为洪湖的建设发展出力。

据了解，聂卫平去年在北京接受直肠癌病灶切除手术，手术进展顺利，康复状况良好。今年5月至6月，聂卫平来到洪湖疗养，在洪湖期间，当地幽美的环境、清新的空气对他的康复大有裨益，同时他与洪湖结下深厚情谊。聂卫平介绍，“之所以到洪湖疗养，是因为听说这里气候好、风景好，而来到这里之后，觉得这里果真像世外桃源，是一个疗养的好地方”。

聂卫平透露身体恢复状况时说：“我原先体重160斤，后来因为患病，一下子瘦了很多，降到120斤，而现在又恢复到140斤了。我6月份买了一套西装，当时还很合适，可现在已经穿不下啦！朋友们都说，我这个身高140多斤正好。”

“以前自己不注意，发现直肠癌时已到晚期，但手术很成功。术后一检查，发现癌细胞都已清除，这真是一个奇迹。医生说我术后需要两年时间恢复，预计明年11月就可彻底痊愈。”他说。