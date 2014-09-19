新华网北京9月19日体育专电(记者王集旻汪涌) 靴子终于落地！两度大满贯冠军得主、中国网坛“一姐”李娜19日通过个人微博发表了长篇退役告别信，信中说，由于膝盖伤势难以恢复，她将正式退役。

“作为一个职业的网球运动员，现在离开赛场对我来说是最正确的决定，”李娜在这封信中说。

李娜表示，自己的膝盖已经历了四次手术，前三次是在右膝，今年7月份又进行了左膝手术，现如今，李娜的身体“再也承受不起任何重创”。

“和以前术后重回赛场相比，这次不一样了。32岁的我，再也不会在行业的最高水平中竞争了。网球这项运动的竞争激烈，对运动员要求完美，而我，再也不能回到从前百分之百的状态了，”李娜在信中如是说。

自从上月退出了包括美网在内的北美系列硬地赛之后，关于李娜有可能退役的传闻便甚嚣尘上，但李娜从未证实或证否。此次经她本人发声，确认了一个让人感到既震惊、又无奈的事实——李娜和她心爱的网球运动说再见了！她的众多“粉丝”将再也看不到李娜奋力搏杀赛场的身影了！

作为世界级巨星，李娜退役的消息令人震惊和错愕，如果不是宣布退役，李娜的2014赛季也算正常，但纵观李娜本赛季的征战历程，的确有些不能承受之痛的蛛丝马迹。

年初卫冕深圳网球公开赛冠军、在澳网夺个人第二座大满贯冠军奖杯，让人对李娜的新赛季非常期待。在随后参加的几项赛事中，李娜表现依然老辣沉稳，在印第安韦尔斯和迈阿密两站女网赛中，她分别进入四强和决赛。红土赛季的开头阶段，李娜表现似也正常，先后在马德里和罗马杀入八强。不过随后渐露疲态，其中标志性的法网和温网中，李娜分别止步第一轮和第三轮，而温网之后同教练卡洛斯的分手，被视为沉重打击。7月底，李娜表示因为膝伤复发、退出美网，但同时也宣布她将参加武汉网球公开赛和北京的中国网球公开赛。尽管错过众多重要比赛，但李娜目前排名依然高居世界第六。

李娜退役的传闻其实从去年就已经有所耳闻，或许今年膝伤加重、与恩师卡洛斯分手以及“年事已高”、再夺大满贯后缺乏更多前进动力等诸多原因，成为促使李娜宣布退役的最后一根稻草。

李娜和网球说再见，也宣告了一段辉煌历史的终结。在中国网球发展史上，李娜堪称专为破纪录而生。从第一个WTA女单冠军、首次进入世界前十，到获得首个大满贯亚军，再到法网、澳网两度大满贯冠军和世界第二的排名，李娜一次次改写中国、乃至整个亚洲的网球历史，一次次成为里程碑式的人物。此外，李娜在中国职业网球、职业体育领域中的探索，也为“后奥运时代”的中国体育发展做出自己独特的贡献。

李娜的激流勇退，也让中国网球面临一个尴尬的真空期——有谁能成为第二个“李娜”？李娜是空前的，李娜会是绝后的吗？这是李娜退役让人感觉无奈和遗憾的重要原因。不过，随着彭帅在本届美网打入四强，加上先天条件并不出色的郑洁也曾进入过大满贯四强，中国网球不应妄自菲薄，中国网球的明天依然很美好。