新华网华盛顿8月7日体育专电 缺兵少将的美国男篮7日再度遭遇重磅打击，队中头号球星、4届NBA“得分王”杜兰特宣布因为“身体和精神上的双重疲劳”退出球队，这也为美国队在即将开战的男篮世界杯上前景蒙上了一层厚厚的阴影。

美国篮协主席科朗格洛透露，杜兰特在7日下午分别找到了他和球队主教练沙舍夫斯基，表达了自己“因为NBA的赛季和自己身上责任所带来的压力而感觉到身体和精神上的双重疲劳”。

杜兰特在声明中说：“这对于我来说是一个非常艰难的决定，因为代表美国队出战一直是我的一个骄傲。我知道这样做很对不起我的队友们，只是在美国队训练营训练了这么长时间以后，我意识到了自己无法完成球队交给我的责任，时间和精力都已经不足。现在我需要往后退一步，身体上、精神上放松一下，来更好地备战下一个赛季。我将一如既往地支持美国篮协，希望以后还会有机会代表美国男篮出战。”

科朗格洛在声明中表示：“在拉斯韦加斯训练营期间杜兰特曾经努力融入球队，但在训练营结束之后他感觉自己并没有准备好完成球队给他的任务。我和主教练都很支持他，他一切都好对我们来说是最重要的。我们支持他为下赛季做准备的决定。在过去的8年，杜兰特一直是美国队训练系统中的重要组成部分，也为我们的成功做出了重要贡献，我们希望他将来继续成为我们取得成功的一部分。”

美国男篮集训队自组建后就遭遇了“退赛潮”。上赛季NBA总决赛MVP、波特兰开拓者队内线大将阿尔德里奇、快船猛将格里芬、全明星得分手勒夫、步行者队全明星前锋保罗·乔治均因各种原因退出，美国队也被迫不断更改球队阵容。

自加盟NBA以来，杜兰特一直是美国国家队的常客，他在2010年帮助美国队拿到土耳其男篮世锦赛的冠军，并夺得赛事MVP。另外，他还随美国队拿到了2012年伦敦奥运会冠军。

杜兰特退出之后，美国男篮集训队减员至15人，美国队将在14日重新集结，分别与巴西、多米尼加和波多黎各队进行热身赛，最终确定参加男篮世界杯的12人名单。(记者 林德韧)