认真学习贯彻市第十二次党代会精神_洛阳网手机版专题
江凌同志在中国共产党洛阳市第十二次代表大会上的报告
这次代表大会，在洛阳全面建成小康社会、开启全面...
洛阳集中签约开工投产一批重大项目
根据省委省政府统一部署，8日，我市与全省同步举行...
洛阳：以高质量项目建设牵引支撑高质量发展
抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。经济发展离...
在新的历史起点上重振洛阳辉煌—— 一论学习贯彻市第十二次党代会精神
每一段崭新的追梦征程，总是带给人无限憧憬。国庆...
“镇选村培”，洛阳农村发展党员迎来新变化
为贯彻落实洛阳市第十二次党代会精神，洛阳市委组...
洛阳现代生物产业化基地10月底试生产
7日，在洛龙区洛阳现代生物产业化基地，工作人员正...
洛阳广大党员干部群众认真学习市第十二次党代会精神
连日来，我市广大党员干部群众认真学习领会市第十...
“辛苦指数”换来“幸福指数”！国庆假期，一大批党员干部职工用行动守望万家灯火
国庆前夕胜利召开的市第十二次党代会，明确了“重...
国庆假期，洛阳有380个重点项目不停工
国庆假期，我市重点项目建设如火如荼。1日，在洛阳...
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