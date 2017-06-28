官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通 中西部非省会城市第一个
2021-03-26 09:21
19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清图集】
2021-03-26 10:13
洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设大事记
2021-03-26 09:30
定了！洛阳地铁官方APP“洛易行”26日开放下载
2021-03-25 07:26
洛阳地铁1号线列车：全车“高配” 全程“智慧”
2021-03-26 09:07
数说洛阳地铁1号线 见证发展
2021-03-26 09:07
进站乘车 出行指南
2021-03-26 09:39
乘车“有道” 处处文明
2021-03-26 09:07
洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史
2021-03-26 09:07
90组测漏仪器为地铁1号线保驾护航【视频】
2021-03-25 10:05
【视频】洛阳地铁1号线开通在即 先跟着镜头来过过眼瘾
2021-03-25 06:58
洛阳移动助力洛阳地铁一号线 洛阳地铁实现5G信号全覆盖
2021-03-25 09:46
王琰君深入地铁1号线 检查地铁1号线初期运营前安全保障等工作
2021-03-25 08:32
试乘首日，市民乘坐地铁感受“洛阳速度”【组图】
2021-03-24 10:39
洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天6时30分至21时30分 高峰间隔7至8分钟
2021-03-24 04:58
试乘首日 2万余名市民乘地铁感受“洛阳速度”
2021-03-24 11:57
24日、25日洛阳地铁体验券已发放完毕
2021-03-23 11:47
超35万列公里！洛阳地铁1号线完成空载试运行【视频】
2021-03-23 10:17
洛阳地铁时代即将到来 听听这些洛阳人的心声
2021-03-21 10:26
地铁1号线试乘初体验！洛阳网网友见证“洛阳速度”
2021-03-21 07:15
洛阳地铁1号线邀请市民体验！快来看咋领票、咋乘车……
2021-03-21 02:22
刚刚，洛阳地铁1号线完成初期运营前安全评估
2021-03-20 09:55
洛阳地铁1号线直播首秀！诚邀30名试乘体验官
2021-03-19 07:36
洛阳地铁1号线通车在即 1300棵大树“回家”
2021-03-18 08:08
运营前最后一次“大考”！洛阳地铁1号线当“考生”
2021-03-18 07:39
洛阳地铁票价制定有啥依据？市发改委回应
2021-03-17 06:53
上好地铁文明这堂“必修课”
2021-03-17 08:27
官宣！洛阳地铁票价定了
2021-03-16 06:17
洛阳地铁1号线车站内部啥模样？一起来看！
2021-03-12 04:33
定了！乘坐洛阳地铁，禁止携带这些物品！
2021-03-11 08:50
征求公众意见！洛阳地铁1号线东延工程、2号线北延及东延……
2021-03-10 10:37
洛阳举行地铁应急救援演练
2021-03-09 08:43
速看！洛阳地铁票价来了 两个方案你选哪个?
2021-02-24 08:15
移动5G全线覆盖洛阳地铁1号线 新年一起体验飞一样的感觉
2020-12-31 08:00
因地铁1号线建设被移走的673棵法桐、国槐已陆续“回家”
2020-12-17 08:39
【视频】刚刚！洛阳轨道交通1号线试运行 为期三个月
2020-12-01 10:09
洛阳地铁1号线展开全线稳定性测试
2020-10-20 05:32
洛阳地铁施工节日不打烊：1号线完成第2期联调联试 2号线加快供电施工
2020-10-04 01:18
洛阳地铁1号线首列车辆全线试跑成功【高清图+视频】
2020-09-09 11:12
官宣！洛阳地铁1号线计划于2021年1月试运行
2020-08-06 03:16
重磅！洛阳地铁1号线首列车辆下线交接（高清图集+视频）
2020-07-20 10:57
还路于民！洛阳地铁1号线启明南路站以东区域近5公里快车道恢复通行
2020-07-14 04:59
全线“电通”!洛阳地铁1号线迎来继“洞通”“轨通”后的第三个重要节点
2020-07-02 06:31
9月底前，洛阳地铁1号线沿线占用道路将全面恢复
2020-06-10 05:33
洛阳地铁1号线红山车辆段加紧建设 计划8月底建成完工
2020-06-03 05:44
洛阳地铁1号线又有新消息！9月底前逐步实现还路于民
2020-05-26 07:30
洛阳地铁1号线2号线联络通道实现贯通 两条地铁线“牵手”
2020-03-26 08:14
洛阳地铁1号线配套电力廊道月底前建成完工 2号线一期工程预计8月底前“洞通”
2020-03-12 08:24
重磅！洛阳地铁1号线全线“轨通”
2019-12-23 10:25
洛阳地铁1号线铺轨任务完成超九成 全线“轨通”进入倒计时
2019-11-28 01:38
地铁1号线谷水站项目扬尘管控不力，处理情况通报来了！
2019-11-06 09:04
洛阳地铁1号线铺轨过半 5座铺轨基地同步推进
2019-09-04 04:41
洛阳地铁1号线解放路站：兼顾项目建设和群众出行双重需求
2019-08-15 09:02
洛阳地铁1号线车站及车辆初步概念设计方案出炉 公开征求意见
2019-07-28 05:48
洛阳地铁1号线“枢纽站”牡丹广场站加紧建设
2019-07-25 09:12
洛阳地铁1号线首个出入口主体封顶
2019-07-09 08:04
王琰君调研地铁1号线铺轨、路面恢复等工作
2019-06-27 08:46
刚刚，洛阳地铁1号线全线“洞通”
2019-06-26 10:27
快讯！洛阳地铁1号线瀍东停车场开工
2019-06-22 01:12
洛阳地铁1号线1标段6区间全贯通 全线仅剩1个隧洞……
2019-06-18 12:42
好消息！洛阳地铁1号线全线18座车站实现主体封顶
2019-06-10 07:28
洛阳地铁1号线铺轨作业全面提速
2019-06-06 08:36
地铁1号线丽景门站至青年宫站区间“双洞贯通”
2019-06-04 08:25
洛阳1号线盾构隧道建设已完成98%工程量
2019-05-30 08:27
洛阳地铁1号线两座车站率先完成站内附属设施建设
2019-05-24 08:20
洛阳地铁1号线周王城广场站至解放路站南线隧洞贯通
2019-05-21 04:59
洛阳地铁1号线首座散铺基地投用
2019-05-15 08:43
洛阳地铁1号线首个区间联络通道建成
2019-05-05 04:55
洛阳地铁1号线应天门站至周王城广场站区间“双洞贯通”
2019-05-01 09:34
洛阳地铁1号线九成隧洞已贯通
2019-04-30 08:29
快讯！洛阳市地铁1号线开始铺轨
2019-04-26 10:49
洛阳地铁1号线24个盾构区间实现贯通
2019-04-20 08:19
洛阳地铁1号线计划5月在启明南路站开始铺轨
2019-03-29 08:36
洛阳地铁1号线已累计贯通15个隧洞
2019-02-21 08:32
洛阳地铁1号线3标段5座车站全部封顶
2019-01-28 08:50
洛阳地铁1号线红山车辆段开工
2018-12-26 10:55
洛阳地铁1号线建设进入盾构机“二次始发”密集期
2018-11-29 08:25
洛阳地铁1号线塔史区间南北双线顺利贯通
2018-11-24 09:27
地铁1号线塔湾站至史家湾站区间南北双线顺利贯通
2018-11-23 05:15
洛阳地铁1号线已有6个车站主体结构完成施工
2018-11-22 08:15
洛阳地铁1号线杨湾站主体结构封顶 “牡丹2号”盾构机重新出发
2018-11-13 09:07
地铁1号线杨湾站主体封顶 “牡丹2号”盾构机始发掘进
2018-11-12 05:56
地铁1号线启明南路站主体结构封顶
2018-11-02 09:17
洛阳地铁1号线施工捷报频传 3天贯通3个隧洞
2018-10-29 09:30
地铁1号线第2个南北双线盾构区间隧道顺利贯通
2018-10-26 06:16
洛阳地铁1号线又有两个隧洞单线贯通
2018-09-29 09:00
“牡丹9号”盾构机在洛阳地铁1号线秦岭路站始发
2018-09-17 08:48
洛阳地铁1号线第11台盾构机“牡丹17号”始发掘进
2018-08-27 05:37
洛阳市地铁1号线获3亿美元贷款
2018-08-18 08:53
洛阳“牡丹8号”盾构机昨日始发 地铁1号线半数盾构机已“上岗”
2018-08-01 08:21
洛阳地铁1号线第8台盾构机始发 1号线半数盾构机已下井
2018-07-21 09:34
“牡丹14号”盾构机始发 地铁1号线应天门站至丽景门站区间双线同步掘进
2018-07-06 08:16
地铁1号线塔湾站成第二个主体封顶车站
2018-06-07 09:00
洛阳地铁1号线塔湾站主体结构封顶
2018-06-07 08:24
地铁1号线又有新进展 塔湾站主体结构顺利封顶
2018-06-06 06:48
洛阳地铁1号线建设提速：应天门至丽景门站进入盾构施工阶段
2018-05-29 04:23
洛阳地铁1号线开启单线“双洞”掘进模式
2018-05-10 08:17
洛阳地铁1号线第二台盾构机开始吊装 地铁建设开始“双洞”掘进
2018-03-02 08:31
速度！洛阳地铁1号线史家湾站主体结构施工完成
2018-01-30 08:27
您想参观洛阳地铁1号线施工现场吗？机会来了！
2017-12-15 09:17
地铁1号线建设启动第二轮“百日会战”
2017-11-13 08:08
地铁1号线史家湾站首段顶板封顶
2017-10-27 08:57
地铁1号线史家湾站首段顶板封顶 盾构始发井月底前完工
2017-10-26 08:16
地铁1号线又有15个站进入围护结构施工阶段
2017-10-18 08:58
即日起，地铁1号线沿线多路段围挡施工 部分道路通行有变
2017-09-27 07:40
洛阳地铁1号线试验段史家湾站首段底板顺利浇筑
2017-09-27 08:41
洛阳地铁1号线征迁工作全面启动
2017-08-03 09:00
洛阳地铁1号线牡丹广场站启动围护桩钻机施工
同时开钻的还有启明南路站和塔湾站
2017-07-21 09:03
洛阳地铁1号线3个车站开建“脊梁”13个车站进入围挡施工期
2017-07-21 08:41
洛阳地铁1号线全线开工 2021年年底前全线试运营
2017-06-29 08:26
洛阳地铁1号线全线开工 计划2021年年底建成试运营
2017-06-29 08:25
洛阳地铁1号线开工仪式在牡丹广场站举行
2017-06-28 10:56
洛阳轨道交通1号线工程可行性研究报告获批复
2017-06-28 08:50
地铁1号线工程可行性研究报告获批
2017-06-28 08:17
洛阳地铁1号线18个站位置确定 看看哪个离您家最近
2017-06-20 08:14
洛阳地铁1号线施工时道路咋保通？请您提意见
2017-05-25 08:48
洛阳地铁1号线沿线苗木移栽回迁编号工作启动
2017-04-17 08:27
洛阳地铁1号线可研报告通过专家评审 最高设计时速80公里
2017-04-02 09:05
地铁1号线沿线“搬家”的苗木现状如何？
2017-04-01 08:23
洛阳地铁1号线征迁、交通疏解等工作全面启动
2017-03-24 08:10
洛阳地铁1号线6月底全线动工 保通方案近期出炉
2017-03-24 07:55
洛阳地铁1号线、2号线试验段已开建 1号线上半年全线开工
2017-01-09 11:01
洛阳地铁1号线上半年将全线开工
2017-01-09 08:28
洛阳地铁1号线设18站 站名叫啥请您来建议
2016-12-14 08:44
地铁1号线、2号线试验段月底开工
2016-12-13 09:09
洛阳地铁1号线、2号线试验段月底开工
2016-12-13 08:23
洛阳市城轨1号线拟2021年年底建成通车 全线共设车站19座
2016-10-09 08:46
洛阳市城市轨道交通1号线工程社会稳定风险分析和评估公示
2016-10-08 11:33
洛阳市城市轨道交通1号线工程环境影响评价第一次公示
2016-10-08 11:33